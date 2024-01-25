Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи прислали заявки из 190 стран

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Глава российского государства поделился этой информацией в ходе встречи со студентами в Калининграде, выражая уверенность в том, что предстоящее мероприятие обещает стать крупным, мощным и впечатляющим.
Путин также отметил, что в Советском Союзе регулярно проводились подобные по масштабу события, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются изменения в организации подобных мероприятий, но в целом они сохраняют высокий интерес у широкой аудитории. Президент выразил надежду, что фестиваль пройдет успешно и на высоком уровне.
Всемирный фестиваль молодежи, согласно указу Путина, запланирован на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Региональная программа мероприятия пройдет с 10 по 17 марта и охватит 30 городов России. Главная цель фестиваля — развивать международное молодежное сотрудничество. Впервые в истории фестиваля возможность участвовать в событии получат подростки в возрасте от 14 до 17 лет, причем 500 человек из России и 500 из-за рубежа.