Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи прислали заявки из 190 стран

Путин также отметил, что в Советском Союзе регулярно проводились подобные по масштабу события, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются изменения в организации подобных мероприятий, но в целом они сохраняют высокий интерес у широкой аудитории. Президент выразил надежду, что фестиваль пройдет успешно и на высоком уровне.