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Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи прислали заявки из 190 стран

Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи прислали заявки из 190 стран

25 января 2024, 19:12
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин объявил, что приблизительно 300 тыс. человек из 190 стран по всему миру выразили желание участвовать в предстоящем Всемирном фестивале молодежи.

Глава российского государства поделился этой информацией в ходе встречи со студентами в Калининграде, выражая уверенность в том, что предстоящее мероприятие обещает стать крупным, мощным и впечатляющим.

Путин также отметил, что в Советском Союзе регулярно проводились подобные по масштабу события, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются изменения в организации подобных мероприятий, но в целом они сохраняют высокий интерес у широкой аудитории. Президент выразил надежду, что фестиваль пройдет успешно и на высоком уровне.

Всемирный фестиваль молодежи, согласно указу Путина, запланирован на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Региональная программа мероприятия пройдет с 10 по 17 марта и охватит 30 городов России. Главная цель фестиваля — развивать международное молодежное сотрудничество. Впервые в истории фестиваля возможность участвовать в событии получат подростки в возрасте от 14 до 17 лет, причем 500 человек из России и 500 из-за рубежа.

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