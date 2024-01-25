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Пять притонов наркоманов накрыли полицейские в Нижнем Тагиле

Пять наркоманских притонов обнаружены в Нижнем Тагиле. Это половина со всей области

25 января 2024, 08:41
Фото: 1MI

Пять притонов наркоманов накрыли полицейские в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полицией выявлены пять притонов, где люди употребляли наркотики. Возбуждены пять уголовных дел.

Это количество составляет почти половину из всех притонов, выявленных в Свердловской области в 2023 году. В общей сложности по региону за год зафиксировано 11 подобных преступлений. Об этом рассказал начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев в ходе заседания гордумы 25 января.

Выявлено более 100 сбытчиков, изъято более 14 килограмм запрещенных веществ. Прекращена деятельность лаборатории, организованной местным жителем Дзержинского района, в которой он выращивал наркотическое средство канабис, — рассказал Салабаев.

Он добавил, что мужчина приготовил для сбыта почти килограмм запрещенных веществ. Все они были изъяты.

Также, по его словам, растет число преступлений, связанных с наркотиками и среди мигрантов. Из общего числа совершенных ими правонарушений, преступления, связанные с распространением и изготовлением запрещенных веществ, составляют 75%.

Напомним, в Свердловской области полиция регулярно задерживает граждан, которые не только употребляют, но и занимаются распространением наркотиков. Так, например, в начале января стало известно о задержании 31-летнего рециливиста в Нижнем Тагиле. Он размещал на территории города закладки с героином. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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