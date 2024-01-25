Пять наркоманских притонов обнаружены в Нижнем Тагиле. Это половина со всей области

Напомним, в Свердловской области полиция регулярно задерживает граждан, которые не только употребляют, но и занимаются распространением наркотиков. Так, например, в начале января стало известно о задержании 31-летнего рециливиста в Нижнем Тагиле. Он размещал на территории города закладки с героином. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.