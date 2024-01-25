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Нехватка кадров в ГИБДД Нижнего Тагила составила 40 человек

«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Ниэнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек

25 января 2024, 09:10
Фото: 1MI

Нехватка кадров в ГИБДД Нижнего Тагила составила 40 человек

В ГИБДД Нижнего Тагила наблюдается острый дефицит кадров. Единовременно на дорогах города работают только четыре экипажа.

По мнению депутата гордумы Сергея Бурлая, на дорогах города работает мало экипажей ГИБДД. Он отметил, что за день иногда не встречает ни одного автомобиля ГИБДД на дороге. В ответ на это замглавы ведомства Нижнего Тагила Сергей Бернгардт заявил, что на данный момент наблюдается недоштат.

На сегодняшний день единовременно у нас работает порядка четырех экипажей. Это не считая тех, кто находится в базовой дислокации, — рассказал Сергей Бернгардт в ходе очередного заседания гордумы 25 января.

По его словам, в аварийные часы на дороги выезжают дополнительные экипажи. При этом имеются сложности с обеспечением полного контроля за дорогами. Кроме того, ГИБДД нужно следить еще и за двумя региональными дорогами и подъездами к городу.

Некомплект к концу 2023 года был достаточно сильный, по сравнению с тем, что было ранее. На данный момент он составляет 40 человек, — сказал Бернгардт.

Напомним, в полиции Нижнего Тагила нехватка кадров составляет 14,6%. Уже принимаются меры по поиску новых сотрудников.

#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Полиция#Статистика#Рабочие#Дефицит#Кадры#Персонал#Сергей Бернгардт#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Сергей Бурлай
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