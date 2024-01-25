«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Ниэнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По мнению депутата гордумы Сергея Бурлая, на дорогах города работает мало экипажей ГИБДД. Он отметил, что за день иногда не встречает ни одного автомобиля ГИБДД на дороге. В ответ на это замглавы ведомства Нижнего Тагила Сергей Бернгардт заявил, что на данный момент наблюдается недоштат.
На сегодняшний день единовременно у нас работает порядка четырех экипажей. Это не считая тех, кто находится в базовой дислокации, — рассказал Сергей Бернгардт в ходе очередного заседания гордумы 25 января.
По его словам, в аварийные часы на дороги выезжают дополнительные экипажи. При этом имеются сложности с обеспечением полного контроля за дорогами. Кроме того, ГИБДД нужно следить еще и за двумя региональными дорогами и подъездами к городу.
Некомплект к концу 2023 года был достаточно сильный, по сравнению с тем, что было ранее. На данный момент он составляет 40 человек, — сказал Бернгардт.
Напомним, в полиции Нижнего Тагила нехватка кадров составляет 14,6%. Уже принимаются меры по поиску новых сотрудников.