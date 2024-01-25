«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Ниэнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек

По мнению депутата гордумы Сергея Бурлая, на дорогах города работает мало экипажей ГИБДД. Он отметил, что за день иногда не встречает ни одного автомобиля ГИБДД на дороге. В ответ на это замглавы ведомства Нижнего Тагила Сергей Бернгардт заявил, что на данный момент наблюдается недоштат.