Рецепты на льготные лекарства в Нижнем Тагиле стали выдавать после диспансеризации

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Для всех пациентов, которые обращаются в Нижнем Тагиле к медикам за льготными рецептами на лекарственные препараты, теперь начали действовать новые правила.
Пришел к терапевту выписать необходимый лекарственный препарат, который получаю бесплатно уже много лет. Очень был удивлен, когда врач сказала мне, что теперь получить его я могу только после того, как пройду диспансеризацию. Таким образом проводятся дополнительные обследования пациентов. Возможно, уже необходимо принимать какие-то другие лекарства, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Владимир.
В ГБ №1 пояснили, что когда человек приходит выписать рецепт, врачи обязаны провести его осмотр и поправить лечение.
Нельзя три года получать одно и тоже лечение. Возможно, заболевание прогрессирует. Возможно, надо заменить какой-то препарат. Те, которые действуют неэффективно, нужно убирать. Такую работу на первой явке в году мы проводим, — рассказал главный врач ГАУЗ СО «ГБ №1» Нижнего Тагила Александр Павловских.
Он отметил, что многие пациенты не записываются на приемы к специалистам. Именно поэтому их просят сразу посетить кабинет профилактики, чтобы потом повторно не проходить диспансеризацию. При этом часто выявляются такие тяжелые заболевания, как рак, болезни сердца, сахарный диабет, туберкулез и многие другие.
Сначала многие пациенты не понимают, зачем это делается. Но это направленно именно на профилактику «грозных» заболеваний, от которых в последствии люди умирают, — пояснил главврач.
Сама диспансеризация занимает 3-4 часа, за этот период пациент проходит целый ряд специалистов и сдает анализы, в том числе на онкомаркеры. Ранее прохождение такого числа врачей занимало несколько дней, но выстроенная схема в отделении профилактики позволяет быстрее проверить состояние пациента по разным параметрам.
Напомним, в Свердловской области, на лечение паллиативных больных было выделено 140 миллионов рублей. В регионе 450 койко-мест для смертельно больных взрослых и 60 — для детей.