Рецепты на льготные лекарства в Нижнем Тагиле стали выдавать после диспансеризации

Он отметил, что многие пациенты не записываются на приемы к специалистам. Именно поэтому их просят сразу посетить кабинет профилактики, чтобы потом повторно не проходить диспансеризацию. При этом часто выявляются такие тяжелые заболевания, как рак, болезни сердца, сахарный диабет, туберкулез и многие другие.