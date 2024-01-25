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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Нижнем Тагиле поменялись правила выдачи льготных лекарств пациентам

Рецепты на льготные лекарства в Нижнем Тагиле стали выдавать после диспансеризации

25 января 2024, 11:30
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле поменялись правила выдачи льготных лекарств пациентам

Пациенты из Нижнего Тагила, которым положены льготные лекарства, теперь могут получить рецепт после прохождения диспансеризации. Раньше их сразу выдавал врач.

Для всех пациентов, которые обращаются в Нижнем Тагиле к медикам за льготными рецептами на лекарственные препараты, теперь начали действовать новые правила.

Пришел к терапевту выписать необходимый лекарственный препарат, который получаю бесплатно уже много лет. Очень был удивлен, когда врач сказала мне, что теперь получить его я могу только после того, как пройду диспансеризацию. Таким образом проводятся дополнительные обследования пациентов. Возможно, уже необходимо принимать какие-то другие лекарства, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Владимир.

В ГБ №1 пояснили, что когда человек приходит выписать рецепт, врачи обязаны провести его осмотр и поправить лечение.

Нельзя три года получать одно и тоже лечение. Возможно, заболевание прогрессирует. Возможно, надо заменить какой-то препарат. Те, которые действуют неэффективно, нужно убирать. Такую работу на первой явке в году мы проводим, — рассказал главный врач ГАУЗ СО «ГБ №1» Нижнего Тагила Александр Павловских.

Он отметил, что многие пациенты не записываются на приемы к специалистам. Именно поэтому их просят сразу посетить кабинет профилактики, чтобы потом повторно не проходить диспансеризацию. При этом часто выявляются такие тяжелые заболевания, как рак, болезни сердца, сахарный диабет, туберкулез и многие другие.

Сначала многие пациенты не понимают, зачем это делается. Но это направленно именно на профилактику «грозных» заболеваний, от которых в последствии люди умирают, — пояснил главврач.

Сама диспансеризация занимает 3-4 часа, за этот период пациент проходит целый ряд специалистов и сдает анализы, в том числе на онкомаркеры. Ранее прохождение такого числа врачей занимало несколько дней, но выстроенная схема в отделении профилактики позволяет быстрее проверить состояние пациента по разным параметрам. 

Напомним, в Свердловской области, на лечение паллиативных больных было выделено 140 миллионов рублей. В регионе 450 койко-мест для смертельно больных взрослых и 60 — для детей.

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