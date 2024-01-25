Стационарные валидаторы не будут закупать для транспорта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Данное оборудование установлено лишь в новых автобусах и троллейбусах. Это транспортные средства, полученные городом по федпрограмме. В старом транспорте этого нет, пишет Е1.
В администрации сообщили, что решено было не покупать валидаторы для старого транспорта, потому что это даст допнагрузку на транспорт. А это не предусмотрено проектным решением.
Также это решение нерационально, так как скоро в город прибудет подвижной состав.
Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на водителя автобуса, который курил за рулем. По словам очевидцев, водитель регулярно так делает.