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Published Сегодня, 07:51

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В транспорт Екатеринбурга не будут покупать валидаторы

Стационарные валидаторы не будут закупать для транспорта в Екатеринбурге

25 января 2024, 07:51
Фото: Midjourney

В транспорт Екатеринбурга не будут покупать валидаторы

В Екатеринбурге не планируется закупать стационарные валидаторы для общественного транспорта: трамваев, автобусов и троллейбусов.

Данное оборудование установлено лишь в новых автобусах и троллейбусах. Это транспортные средства, полученные городом по федпрограмме. В старом транспорте этого нет, пишет Е1.

В администрации сообщили, что решено было не покупать валидаторы для старого транспорта, потому что это даст допнагрузку на транспорт. А это не предусмотрено проектным решением.

Также это решение нерационально, так как скоро в город прибудет подвижной состав.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на водителя автобуса, который курил за рулем. По словам очевидцев, водитель регулярно так делает.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Администрация#Водитель#Трамваи#Троллейбусы#Автобусы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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