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В активном поиске работы находятся студенты Свердловской области

Студенты Свердловской области активно ищут работу

25 января 2024, 07:41
Фото: 1MI

В активном поиске работы находятся студенты Свердловской области

В Свердловской области студенты находятся в активном поиске работы. На одну «студенческую» вакансию можно найти три резюме.

По данным специалистов hh.ru, сейчас порядка 10% от всех активных вакансий в области подходят для молодежи, обучающейся в вузах. Можно выбрать частичную занятость. Есть в них и другие признаки того, что такие должности подойдут студентам — отсутствие большого опыта работы и так далее.

Актуальнее всего для обучающихся вузов вакансии из сферы транспорта и продаж, персонала или туристической отрасли.

Фирмы чаще всего ищут студентов на должности менеджеров по продажам, секретарей, поваров, преподавателей и работников по подбору персонала. Ищут они и кассиров, а также продавцов, официантов и телефонных операторов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в регионе стало больше самозанятых на 44%.

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#Общество#Транспорт#Свердловская область#Работа#Туризм#Студенты#Вузы#Продажи#Менеджер по продажам#Секретарь#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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