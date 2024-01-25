Студенты Свердловской области активно ищут работу

По данным специалистов hh.ru, сейчас порядка 10% от всех активных вакансий в области подходят для молодежи, обучающейся в вузах. Можно выбрать частичную занятость. Есть в них и другие признаки того, что такие должности подойдут студентам — отсутствие большого опыта работы и так далее.