Студенты Свердловской области активно ищут работу

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По данным специалистов hh.ru, сейчас порядка 10% от всех активных вакансий в области подходят для молодежи, обучающейся в вузах. Можно выбрать частичную занятость. Есть в них и другие признаки того, что такие должности подойдут студентам — отсутствие большого опыта работы и так далее.
Актуальнее всего для обучающихся вузов вакансии из сферы транспорта и продаж, персонала или туристической отрасли.
Фирмы чаще всего ищут студентов на должности менеджеров по продажам, секретарей, поваров, преподавателей и работников по подбору персонала. Ищут они и кассиров, а также продавцов, официантов и телефонных операторов.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в регионе стало больше самозанятых на 44%.