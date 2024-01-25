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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:25

ФАС обязала РЭК снизить тарифы для жителей Свердловской области

Требование снизить тарифы на свет для жителей Свердловской области признали законным

25 января 2024, 11:25
Фото: 1MI

ФАС обязала РЭК снизить тарифы для жителей Свердловской области

Федеральная антимонопольная служба обязала РЭК в Свердловской области уменьшить цены на оплату электроснабжения.

ФАС проводила проверку, в ходе которой были выявлены несоблюдения правил в установке тарифов РЭК на электроснабжение в 2023 году, рассказали в пресс-службе организации.

В связи с этим монопольная служба обязала РЭК сделать стоимость пониже. Организация предприняла попытку оспорить решение, но суды оставили данное постановление прежним.

Напомним, РЭК в Свердловской области предложила новый метод расчета цен за потребление электроэнергии. Тарифы начнут действовать с 1 июля 2024 года.

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