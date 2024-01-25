Требование снизить тарифы на свет для жителей Свердловской области признали законным

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
ФАС проводила проверку, в ходе которой были выявлены несоблюдения правил в установке тарифов РЭК на электроснабжение в 2023 году, рассказали в пресс-службе организации.
В связи с этим монопольная служба обязала РЭК сделать стоимость пониже. Организация предприняла попытку оспорить решение, но суды оставили данное постановление прежним.
Напомним, РЭК в Свердловской области предложила новый метод расчета цен за потребление электроэнергии. Тарифы начнут действовать с 1 июля 2024 года.