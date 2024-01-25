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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Предупреждению угроз терроризма в Нижнем Тагиле уделят особое внимание

Угрозы терроризма находятся на особом контроле в Нижнем Тагиле

25 января 2024, 17:57
Фото: 1MI

Предупреждению угроз терроризма в Нижнем Тагиле уделят особое внимание

Угрозам террористического и экстремистского характера в Нижнем Тагиле будет уделено особое внимание.
Учитывая складывающуюся ситуацию с проведением специальной операции, особое внимание будет обращено на предотвращение угроз экстремистского и террористического характера, диверсионной деятельности, — заявил начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев в ходе заседания гордумы 25 января.

Он отметил, что также ведется деятельность по пресечению фактов дискредитации органов власти и вооруженных сил РФ.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле был зафиксирован случай возможного терроризма. Инцидент случился в новогодние праздники. Тогда на станции Сан-Донато в районе Рудника случился хлопок. На цистернах были обнаружены взрывные устройства.

Кроме всего прочего в течение года несколько жителей Нижнего Тагила были признаны террористами и экстремистами.

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