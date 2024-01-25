Угрозы терроризма находятся на особом контроле в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Учитывая складывающуюся ситуацию с проведением специальной операции, особое внимание будет обращено на предотвращение угроз экстремистского и террористического характера, диверсионной деятельности, — заявил начальник штаба МУ МВД «Нижнетагильское» Олег Салабаев в ходе заседания гордумы 25 января.
Он отметил, что также ведется деятельность по пресечению фактов дискредитации органов власти и вооруженных сил РФ.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле был зафиксирован случай возможного терроризма. Инцидент случился в новогодние праздники. Тогда на станции Сан-Донато в районе Рудника случился хлопок. На цистернах были обнаружены взрывные устройства.
Кроме всего прочего в течение года несколько жителей Нижнего Тагила были признаны террористами и экстремистами.