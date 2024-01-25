«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Инициатива думца была отклонена по объяснимым причинам. Их озвучил депутатам председатель думы Вадим Раудштейн.
В Законодательном собрании с миллиона сдвинулись до 600 тысяч, давайте пока остановимся на этом, — цитировал слова главы города спикер.
Деньги, которые народные избранники тратят на исполнение депутатских наказов, выделяются из резервного фонда бюджета Нижнего Тагила. В 2023 году было выполнено 198 мероприятий, задействовано 126 объектов. В своем отчете перед думой заместитель главы по вопросам финансово-экономической политики Алексей Бурдилов отметил стопроцентное исполнение.
По получаемой помощи лидировало управление образования, на нужды субъектов которого ушла большая часть муниципальных средств и которыми распоряжаются депутаты. По большей части это ремонт детских садов и школ. Популярная статья расходов — замена окон и прочие мероприятия текущего ремонта.