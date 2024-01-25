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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

В Нижнем Тагиле депутат предложил увеличить вдвое размер «депутатского» миллиона

«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле

25 января 2024, 10:06
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле депутат предложил увеличить вдвое размер «депутатского» миллиона

На заседании городской думы Нижнего Тагила 25 января депутат Никита Беркутов предложил увеличить размер «депутатского» миллиона.

Инициатива думца была отклонена по объяснимым причинам. Их озвучил депутатам председатель думы Вадим Раудштейн.

В Законодательном собрании с миллиона сдвинулись до 600 тысяч, давайте пока остановимся на этом, — цитировал слова главы города спикер.

Деньги, которые народные избранники тратят на исполнение депутатских наказов, выделяются из резервного фонда бюджета Нижнего Тагила. В 2023 году было выполнено 198 мероприятий, задействовано 126 объектов. В своем отчете перед думой заместитель главы по вопросам финансово-экономической политики Алексей Бурдилов отметил стопроцентное исполнение.

По получаемой помощи лидировало управление образования, на нужды субъектов которого ушла большая часть муниципальных средств и которыми распоряжаются депутаты. По большей части это ремонт детских садов и школ. Популярная статья расходов — замена окон и прочие мероприятия текущего ремонта.

Балалайка, ноутбук и бронированные окна: куда тратят миллионы депутаты Нижнего Тагила
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