«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле

Деньги, которые народные избранники тратят на исполнение депутатских наказов, выделяются из резервного фонда бюджета Нижнего Тагила. В 2023 году было выполнено 198 мероприятий, задействовано 126 объектов. В своем отчете перед думой заместитель главы по вопросам финансово-экономической политики Алексей Бурдилов отметил стопроцентное исполнение.