Условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В результате обмена пленными с Украиной, многие уральские военнослужащие вновь отправляются на службу, сообщила Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
По ее словам, к ней обратился молодой человек, который заявил о своем решении вернуться на фронт, несмотря на то, что он был подвергнут пыткам.
Кроме того, по словам омбудсмена, если будет третья страна, которая будет ответственной за переговоры, то обмен пленными продолжится. Более того, Мерзлякова отмечает, что этот процесс является составляющим при военных событиях.
Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего под Белгородом военного самолета находились десятки пленных ВСУ.