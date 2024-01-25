tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Свердловский омбудсмен заявила, что вернувшиеся из плена возвращаются на СВО

Условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен

25 января 2024, 10:30
Фото: 1MI

Свердловский омбудсмен заявила, что вернувшиеся из плена возвращаются на СВО

Согласно заявлениям свердловского уполномоченного по правам человека обмен военнопленными может продолжиться, но есть те, кто готов вернуться назад.

В результате обмена пленными с Украиной, многие уральские военнослужащие вновь отправляются на службу, сообщила Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

По ее словам, к ней обратился молодой человек, который заявил о своем решении вернуться на фронт, несмотря на то, что он был подвергнут пыткам.

Кроме того, по словам омбудсмена, если будет третья страна, которая будет ответственной за переговоры, то обмен пленными продолжится. Более того, Мерзлякова отмечает, что этот процесс является составляющим при военных событиях.

Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего под Белгородом военного самолета находились десятки пленных ВСУ.

В списке освобожденных из украинского плена есть пятеро свердловчан
Узнать подробнее
Читайте также:
Аллею в память о погибших на СВО высадят в Нижнем Тагиле осеньюЕще в прошлом году весной. Уралец погиб на СВОСвердловский блогер остался под арестом по решению суда после критики СВО
#Свердловская область#Обмен#Военные#Военнослужащие#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Пленные#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
Вчера, 03:14
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Сегодня, 10:06
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Вчера, 12:49
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Вчера, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Вчера, 13:41