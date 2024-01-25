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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Пассажирку вытолкали на дорогу из автобуса в Полевском

В Полевском кондуктор вытолкала пассажирку на дорогу

25 января 2024, 13:35
Фото: 1MI

Пассажирку вытолкали на дорогу из автобуса в Полевском

Прокуратура инициировала проверку после того, как кондуктор толкнула пассажирку в Полевском. ЧП произошло в автобусе маршрута №107 «г. Полевской — с. Косой Брод» 24 января.

Известно, что женщина ехала в село Косой Брод. Она проехала свою остановку и не могла выйти из автобуса. Однако кондуктор стала требовать, чтобы та вышла и начала толкать ее к дверям, сообщает Свердловский облсуд.

Из-за подталкиваний кондуктора женщина не удержалась и пролетела по ступеням на проезжую часть, засыпанную снегом. Представители прокуратуры намерены проверить, как перевозчик соблюдает нормы закона. После будет принято решение.

А в Екатеринбурге произошла обратная ситуация. Там пассажирка напала на кондуктора в маршрутке №83. Также она отказалась платить за проезд.

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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Автобус#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Кондуктор#Маршрутка#Дарья Сорокина#Полевское
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