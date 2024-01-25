В Полевском кондуктор вытолкала пассажирку на дорогу

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Известно, что женщина ехала в село Косой Брод. Она проехала свою остановку и не могла выйти из автобуса. Однако кондуктор стала требовать, чтобы та вышла и начала толкать ее к дверям, сообщает Свердловский облсуд.
Из-за подталкиваний кондуктора женщина не удержалась и пролетела по ступеням на проезжую часть, засыпанную снегом. Представители прокуратуры намерены проверить, как перевозчик соблюдает нормы закона. После будет принято решение.
А в Екатеринбурге произошла обратная ситуация. Там пассажирка напала на кондуктора в маршрутке №83. Также она отказалась платить за проезд.