В Свердловской области начали тестировать комплексы «Автоураган»

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Эти комплексы известны как «Автоураган». Известно, что они находятся на стадии тестирования.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» теперь сотрудникам ГИБДД Свердловской области будет легче ловить нарушителей благодаря мобильному комплексу фиксации нарушений.
В настоящий момент в Екатеринбурге функционирует только один «Автоураган», но вскоре их планируется разместить пять. Это устройства на автомобилях ДПС могут снимать видео со всех сторон — на 360 градусов и в режиме реального времени проверять проступки водителей.
Это нововведение позволит находить угнанные машины, водителей без прав, превышение скорости и других нарушений. Информация о нарушителях мгновенно поступает на специальный планшет, где представители ГИБДД уже фиксируют все и составляют необходимые документы.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек.