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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

В Свердловской области появились машины ДПС с умными камерами на 360 градусов

В Свердловской области начали тестировать комплексы «Автоураган»

25 января 2024, 16:20
Фото: 1MI

В Свердловской области появились машины ДПС с умными камерами на 360 градусов

В Свердловской области появились умные машины ДПС, оснащенные камерами с обзором на 360 градусов.

Эти комплексы известны как «Автоураган». Известно, что они находятся на стадии тестирования.

Как сообщает «КП-Екатеринбург» теперь сотрудникам ГИБДД Свердловской области будет легче ловить нарушителей благодаря мобильному комплексу фиксации нарушений.

В настоящий момент в Екатеринбурге функционирует только один «Автоураган», но вскоре их планируется разместить пять. Это устройства на автомобилях ДПС могут снимать видео со всех сторон — на 360 градусов и в режиме реального времени проверять проступки водителей.

Это нововведение позволит находить угнанные машины, водителей без прав, превышение скорости и других нарушений. Информация о нарушителях мгновенно поступает на специальный планшет, где представители ГИБДД уже фиксируют все и составляют необходимые документы.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек.

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