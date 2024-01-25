В Свердловской области оптовая цена куриного мяса снизилась на 20%

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
К примеру, 1 кг тушки цыпленка бройлера обойдется покупателю в 178 рублей. Ранее ее цена была 220 рублей, сообщили в региональном департаменте информполитики.
Цена упала благодаря улучшению ряда нормативов. Это как кономические, так и производственные показатели. Годом ранее здесь произвели более 50 тонн мясной продукции, что на 15% более, чем в 2022 году.
Также на производстве были обновлены системы кормления птиц. После этого птицефабрика удостоилась золотого сертификата клуба ROSS за демонстрацию высоких достижений.
Ранее сообщалось, что за год яйца подорожали на 51%.