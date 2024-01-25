В ТПП России состоялась встреча с руководителем Росстандарта

Как передает gorod55.ru, в ходе встречи главе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву участники задавали вопросы, касающиеся самых разных направлений. Одной из тем стало продвижение за рубежом российской продукции. Вместо одиннадцати запланированных вопросов в ходе дискуссии обсуждалось почти тридцать. Как отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев, это свидетельствует о заинтересованности и вовлеченности участников беседы.