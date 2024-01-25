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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В ТПП России состоялась встреча с руководителем Росстандарта

В ТПП России состоялась встреча с руководителем Росстандарта

25 января 2024, 09:46
Фото: Фрагмент видео
В рамках «Встреч на Ильинке» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла встреча с участием представителей бизнес-сообщества и руководителя Росстандарта.

Мероприятия этого цикла предоставляют возможность предпринимателям напрямую побеседовать с главами федеральных ведомств и министерств.

Как передает gorod55.ru, в ходе встречи главе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву участники задавали вопросы, касающиеся самых разных направлений. Одной из тем стало продвижение за рубежом российской продукции. Вместо одиннадцати запланированных вопросов в ходе дискуссии обсуждалось почти тридцать. Как отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев, это свидетельствует о заинтересованности и вовлеченности участников беседы.

Подводя итоги встречи, Фатеев отметил, что сегодня стандартизация необходима во всех сферах: от стройматериалов до продуктов питания. Это важно не только для жизнеобеспечения населения, но и для обеспечения суверенитета, продовольственной и технологической безопасности России.

Участники встречи договорились, что представители разных отраслей продолжат работать в технических комиссиях Росстандарта. Прозвучавшие в рамках стандартизации и метрологии предложения будут взяты на заметку, сказал Максим Фатеев.

По словам участников встречи, российское бизнес-сообщество волнуют и вопросы, касающиеся изменений действующих ГОСТов или разработки новых стандартов.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарты — это не только инструмент контроля, и предпринимательское сообщество начинает это понимать. При помощи гостированных методов предприниматели могут продвигать свои технологии и повышать конкурентоспособность.

«Уже второй год подряд количество ежегодно утверждаемых ГОСТов, разработанных по инициативе бизнеса, превышает количество ГОСТов, разрабатываемых по инициативе государства», — рассказал Шалаев. Он подчеркнул, что найден баланс, при котором стандарты не загоняют в рамки, предоставляя предпринимателям повышать и развивать свою конкурентоспособность. Данный механизм является полностью прозрачным.

Совместная работа российского бизнес-сообщества и Росстандарта проходит не только в рамках деловых встреч. На базе ТПП РФ действует комитет, участвующий в создании новых ГОСТов и нормативных документов.

#Общество
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