Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:57
Мужчина, управлявший автомобилем Lada, на встречке врезался в иномарку, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
В результате столкновения на месте происшествия скончались пассажир и водитель Lada до того, как приехали врачи. Свердловчанин, ехавший за рулем BMW, получил различные повреждения. Его привезли в медучреждение, чтобы оказать медпомощь.
Напомним, на Московской трассе водитель Land Cruiser врезался в грузовую машину, в результате чего он погиб на месте аварии.