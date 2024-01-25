tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

25 января 2024, 06:57
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Между машинами Lada Granta и BMW случилось лобовое столкновение на дороге Екатеринбург — Алапаевск. Есть погибшие. Авария произошла 25 января 2024 года.

Мужчина, управлявший автомобилем Lada, на встречке врезался в иномарку, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

В результате столкновения на месте происшествия скончались пассажир и водитель Lada до того, как приехали врачи. Свердловчанин, ехавший за рулем BMW, получил различные повреждения. Его привезли в медучреждение, чтобы оказать медпомощь.

Напомним, на Московской трассе водитель Land Cruiser врезался в грузовую машину, в результате чего он погиб на месте аварии.

Пенсионер отказался объяснять пьяное ДТП с вдавленным в стену авто в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
41 тысяча ДТП произошла в Свердловской области в 2023 годуПешеход погиб под колесами автомобиля Subaru Forester на трассе Свердловской областиАвтомобиль и грузовик столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов. Погиб человек
#Происшествия#ДТП#Смерть#ГИБДД#Автомобиль#Трасса#Водитель#Пострадавший#ЧП#Погибшие#Встречная полоса#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
Вчера, 03:14
Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней
Вчера, 09:45
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Вчера, 12:49
Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства
Вчера, 14:10
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Вчера, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Вчера, 13:41