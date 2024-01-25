Выступления спикеров Академии ПМЭФ теперь доступны зрителям онлайн-кинотеатров

Проект «Академия ПМЭФ» ведет свою просветительскую деятельность с 2023 года. К участию в инициативе приглашаются молодые люди, обучающиеся в университетах РФ. В перечень спикеров программы проекта включили деятелей политики, науки, искусства и культуры, а также предпринимателей. Они выступают на общей площадке, чтобы поделиться с молодежью собственным опытом, популяризировать обмен идеями и применение нестандартных стратегий для решения задач.