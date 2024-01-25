Выступления спикеров Академии ПМЭФ теперь доступны зрителям онлайн-кинотеатров

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Как сообщает 56orb.ru, также с 25 января ведется прием заявок на участие в новом сезоне проекта. Организаторы обещают, что перспективная молодежь благодаря данной инициативе сможет раскрыть свой потенциал и влиться в профессиональное сообщество.
Проект «Академия ПМЭФ» ведет свою просветительскую деятельность с 2023 года. К участию в инициативе приглашаются молодые люди, обучающиеся в университетах РФ. В перечень спикеров программы проекта включили деятелей политики, науки, искусства и культуры, а также предпринимателей. Они выступают на общей площадке, чтобы поделиться с молодежью собственным опытом, популяризировать обмен идеями и применение нестандартных стратегий для решения задач.
Участники проекта получат возможность ознакомиться с полезной для них информацией, изучить различные практические навыки благодаря взаимодействию с экспертами и наставниками, чтобы в дальнейшем применять их для воплощения своих идей и бизнес-планов.
Стать участником «Академии ПМЭФ» можно, заполнив анкету на официальном сайте проекта, а следить за обновлениями — в соцсети «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».