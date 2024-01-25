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Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Выступления спикеров Академии ПМЭФ теперь доступны зрителям онлайн-кинотеатров

Выступления спикеров Академии ПМЭФ теперь доступны зрителям онлайн-кинотеатров

25 января 2024, 18:17
Фото: Росконгресс
Начиная с 25 января всем пользователям платформы «Кинопоиск» и онлайн-кинотеатра Okko будут доступны выступления спикеров проекта «Академия ПМЭФ» за прошлый год.

Как сообщает 56orb.ru, также с 25 января ведется прием заявок на участие в новом сезоне проекта. Организаторы обещают, что перспективная молодежь благодаря данной инициативе сможет раскрыть свой потенциал и влиться в профессиональное сообщество.

Проект «Академия ПМЭФ» ведет свою просветительскую деятельность с 2023 года. К участию в инициативе приглашаются молодые люди, обучающиеся в университетах РФ. В перечень спикеров программы проекта включили деятелей политики, науки, искусства и культуры, а также предпринимателей. Они выступают на общей площадке, чтобы поделиться с молодежью собственным опытом, популяризировать обмен идеями и применение нестандартных стратегий для решения задач.

Участники проекта получат возможность ознакомиться с полезной для них информацией, изучить различные практические навыки благодаря взаимодействию с экспертами и наставниками, чтобы в дальнейшем применять их для воплощения своих идей и бизнес-планов.

Стать участником «Академии ПМЭФ» можно, заполнив анкету на официальном сайте проекта, а следить за обновлениями — в соцсети «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».

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