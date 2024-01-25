Юные жители Нижнего Тагила помогают ученым

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В рамках учета нужно было считать птиц. Занимались этим дети в районе Горбатого моста, у маяка на Тагильском пруду, на реке Вязовка и в Народном парке. Они искали здесь Краснокнижную Оляпку. Однако чаще всего юные тагильчане находили Крякву Обыкновенную, сообщает «Тагил-ТВ».
Так, 22 января, в парке Народный девочки пересчитывали самок, а мальчики самцов. Важно такое исследование тем, что благодаря подсчетам можно проследить, как в городе изменяется популяция определенных видов птиц.
Также отслеживается миграция пернатых, их перемещение, то, как они приспосабливаются к жизни зимой.
Отмечается, что изменилось и отношение людей к птицам — раньше их кормили и черным и белым хлебом. Сейчас горожане понимают, что черным хлебом их кормить нельзя.
90% тагильчан правильно подкармливают птиц — овощами, рыбой, рассказала заведующая зоологическим отделением станции юных натуралистов Любовь Казакова.
Ранее сообщалось, что в регионе экологи пройдут 33 тысячи километров для того, чтобы посчитать животных.