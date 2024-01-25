Юные жители Нижнего Тагила помогают ученым

В рамках учета нужно было считать птиц. Занимались этим дети в районе Горбатого моста, у маяка на Тагильском пруду, на реке Вязовка и в Народном парке. Они искали здесь Краснокнижную Оляпку. Однако чаще всего юные тагильчане находили Крякву Обыкновенную, сообщает «Тагил-ТВ».