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Краснокнижных Оляпок и Крякв Обыкновенных посчитали жители Нижнего Тагила

Юные жители Нижнего Тагила помогают ученым

25 января 2024, 08:32
Фото: 1MI

Краснокнижных Оляпок и Крякв Обыкновенных посчитали жители Нижнего Тагила

Воспитанники станции юных натуралистов помогают ученым Нижнего Тагила. Школьники поучаствовали в общероссийском учете зимующих водоплавающих птиц.

В рамках учета нужно было считать птиц. Занимались этим дети в районе Горбатого моста, у маяка на Тагильском пруду, на реке Вязовка и в Народном парке. Они искали здесь Краснокнижную Оляпку. Однако чаще всего юные тагильчане находили Крякву Обыкновенную, сообщает «Тагил-ТВ».

Так, 22 января, в парке Народный девочки пересчитывали самок, а мальчики самцов. Важно такое исследование тем, что благодаря подсчетам можно проследить, как в городе изменяется популяция определенных видов птиц.

Также отслеживается миграция пернатых, их перемещение, то, как они приспосабливаются к жизни зимой.

Отмечается, что изменилось и отношение людей к птицам — раньше их кормили и черным и белым хлебом. Сейчас горожане понимают, что черным хлебом их кормить нельзя.

90% тагильчан правильно подкармливают птиц — овощами, рыбой, рассказала заведующая зоологическим отделением станции юных натуралистов Любовь Казакова.

Ранее сообщалось, что в регионе экологи пройдут 33 тысячи километров для того, чтобы посчитать животных.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Школьники#Птицы#Ученые#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Кряквы
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