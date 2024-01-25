tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Мать ученика в Екатеринбурге отсудила 20 тысяч у учительницы за фото в зоопарке

Женщина в Екатеринбурге отсудила у педагога 20 тысяч за публикацию фото ее сына

25 января 2024, 09:53
Фото: Midjourney

Мать ученика в Екатеринбурге отсудила 20 тысяч у учительницы за фото в зоопарке

Жительница Екатеринбурга взыскала с учительницы школы-интерната №10 20 тысяч рублей за то, что она опубликовала в интернете фотографию с ее сыном.

Учительница вместе с детьми ходила в зоопарк, а потом опубликовала в интернете фотографии с животными, родителями детей и сотрудниками зоопарка. Педагог хотела таким образом рассказать о существующей программе, которая позволяет работать со слабовидящими детьми в зоопарке.

Мать одного из учеников увидела на снимках своего сына и подала в суд с требованием, чтобы учительница удалила фотографии с ее сыном не только из соцсетей, но и из своего телефона, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Суд, рассмотрев жалобу, частично удовлетворил требование и взыскал с педагога 20 тысяч рублей.

Напомним, суд обязал больницу в Первоуральске выплатить местной жительнице 500 тысяч рублей за смерть ее отца.

Пенсионерка Екатеринбурга отсудила у перевозчика 500 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Отца умершей девочки в Первоуральске не стали арестовывать. Ему назначили штрафДевушка в Екатеринбурге отсудила более 100 тысяч рублей у фитнес-центра за травмуЭкс-глава ДК в Заречном заплатит 100 тысяч за травму гимнаста
#Происшествия#Суд#Штраф#Мать#Жалоба#Иск#Школьник#Фотографии#ЧП#Зоопарк#Педагог#Публикация#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Учительница#Инцидент
Подпишитесь
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
Вчера, 03:14
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Сегодня, 10:06
А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?
Вчера, 12:49
Условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен
Сегодня, 10:30
«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
Вчера, 13:37
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
Вчера, 13:41