Женщина в Екатеринбурге отсудила у педагога 20 тысяч за публикацию фото ее сына

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Учительница вместе с детьми ходила в зоопарк, а потом опубликовала в интернете фотографии с животными, родителями детей и сотрудниками зоопарка. Педагог хотела таким образом рассказать о существующей программе, которая позволяет работать со слабовидящими детьми в зоопарке.
Мать одного из учеников увидела на снимках своего сына и подала в суд с требованием, чтобы учительница удалила фотографии с ее сыном не только из соцсетей, но и из своего телефона, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Суд, рассмотрев жалобу, частично удовлетворил требование и взыскал с педагога 20 тысяч рублей.
Напомним, суд обязал больницу в Первоуральске выплатить местной жительнице 500 тысяч рублей за смерть ее отца.