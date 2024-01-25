Житель Краснотурьинска зарезал юного друга во время пьяной вечеринки

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Ему уже предъявили обвинение. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в региональном СК.
Следствию известно, что в ночь на 19 января мужчина распивал алкоголь у себя дома вместе с 19-летним юношей. Они поссорились, и тогда старший товарищ стал резать ножом собутыльника. Он скончался на месте.
Осознав, что совершил убийство, мужчина стал звонить своей маме. Она сообщила обо всем в полицию. Злоумышленник находится под стражей.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, в 2012 году этого мужчину судили за незаконное завладение чужой машиной.
Погибшего тоже привлекали к ответственности, и неоднократно — он четыре раза был причастен к грабежам и кражам. Известно, что юноша умер от 35 колото-резаных ранений.
Напомним, что в Первоуральске на остановке убили мужчину. Очевидцы происшествия все еще разыскиваются.