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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Краснотурьинске пьяный мужчина убил друга во время застолья

Житель Краснотурьинска зарезал юного друга во время пьяной вечеринки

25 января 2024, 11:56
Фото: 1MI

В Краснотурьинске пьяный мужчина убил друга во время застолья

В Краснотурьинске мужчина зарезал 19-летнего приятеля, с которым выпивал. Злоумышленнику 35 лет.

Ему уже предъявили обвинение. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в региональном СК.

Следствию известно, что в ночь на 19 января мужчина распивал алкоголь у себя дома вместе с 19-летним юношей. Они поссорились, и тогда старший товарищ стал резать ножом собутыльника. Он скончался на месте.

Осознав, что совершил убийство, мужчина стал звонить своей маме. Она сообщила обо всем в полицию. Злоумышленник находится под стражей.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, в 2012 году этого мужчину судили за незаконное завладение чужой машиной.

Погибшего тоже привлекали к ответственности, и неоднократно — он четыре раза был причастен к грабежам и кражам. Известно, что юноша умер от 35 колото-резаных ранений.

Напомним, что в Первоуральске на остановке убили мужчину. Очевидцы происшествия все еще разыскиваются.

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