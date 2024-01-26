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Житель Екатеринбурга заплатил сыну алименты после возбуждения уголовного дела

245 тысяч алиментов погасил житель Екатеринбурга под угрозой уголовного преследования

26 января 2024, 07:10
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга заплатил сыну алименты после возбуждения уголовного дела

В Екатеринбурге мужчина погасил долг по алиментам перед сыном в размере 245 тысяч рублей. Сделал это он после возбуждения уголовного дела.

Известно, что мужчина должен был ежемесячно платить сыну 9 357 рублей. Однако он этого избегал, рассказали в региональном ФССП.

Сначала его привлекли по административной статье 5.35.1 КоАП РФ и назначили 20 часов обязательных работ. Отбыв наказание, мужчина продолжил не платить алименты.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ за неуплату. После этого мужчина покрыл сразу же всю задолженность — 245 тысяч рублей. Уголовное дело было закрыто. Деньги поступили мальчику.

Ранее отец двух дочек из Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам. Автомобиль был арестован.

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#Происшествия#Долг#Задолженность#Алименты#ФССП#Обязательные работы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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