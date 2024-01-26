Буцаев рассказал о необходимости закупить еще дронов для облета всех полигонов

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
На приобретение этой техники Правительство Российской Федерации выделит 168 миллионов рублей.
Издание 56orb.ru сообщает, что глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о планах облететь 400 полигонов твердых коммунальных отходов с использованием дронов. Для этой задачи понадобится не менее 10 беспилотных аппаратов, поэтому РЭО планирует приобрести 12 комплектов дронопортов с беспилотниками.
Беспилотные летательные аппараты будут оборудованы специальными приборами — лидарами. После получения снимков будет создана цифровая модель местности, которая поможет точно определить остаточную вместимость полигона твердых коммунальных отходов и примерный срок его эксплуатации.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 24 от 20 января, на приобретение беспилотных летательных аппаратов с дронопортами из бюджета будет выделено 168 миллионов рублей. В 2024 году на закупку данной техники будет направлено 60 миллионов рублей, а 107 миллионов рублей выделят на аренду. Еще 1 миллион рублей выделят на аренду дронов в 2025 году.
Беспилотные аппараты будут применять для выявления несанкционированных свалок, а также мониторинга и оценки состояния полигонов твердых коммунальных отходов. Это позволит получить точное представление о состоянии объектов, используемых для хранения твердых коммунальных отходов, а также прогнозировать их дальнейшую эксплуатацию. В будущем такие беспилотные аппараты могут применяться для контроля за строительством экологических промышленных парков.
Заместитель главы РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что в Российском экологическом операторе уже создана специализированная информационная система, которая позволяет строить цифровые модели полигонов. Это поможет осуществлять прогнозы по развитию и использованию объектов с высокой точностью.
На данный момент в Российской Федерации действует около 800 полигонов твердых коммунальных отходов, из которых более трети уже оцифрованы с применением дронов.