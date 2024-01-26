Буцаев рассказал о необходимости закупить еще дронов для облета всех полигонов

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 24 от 20 января, на приобретение беспилотных летательных аппаратов с дронопортами из бюджета будет выделено 168 миллионов рублей. В 2024 году на закупку данной техники будет направлено 60 миллионов рублей, а 107 миллионов рублей выделят на аренду. Еще 1 миллион рублей выделят на аренду дронов в 2025 году.