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Боксер в Челябинске попал в больницу после ранения из травматического пистолета

Чемпиона РФ по боксу в Челябинске расстреляли из травмата. Сейчас он в больнице

26 января 2024, 09:57
Фото: 1MI

Боксер в Челябинске попал в больницу после ранения из травматического пистолета

В Челябинске неизвестные выстрелили в боксера Андрея Стоцкого во время конфликта. Происшествие случилось 25 января 2024 года.

Мужчина вступил в перепалку с компанией незнакомых ему людей. В какой-то момент он стал махать ножом, а те выстрелили в него из травматического пистолета, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

После происшествия пострадавший позвонил своей матери, которая отвезла его в больницу. Предварительно известно, что раненый часто меняет версию событий. СК разбирается в инциденте. Стрелков разыскивают.

Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге молодые люди хотели отобрать 500 рублей у юноши. После отказа давать им деньги один из них выстрелил студенту в лицо. Оба нападавших задержаны.

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