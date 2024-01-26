Чемпиона РФ по боксу в Челябинске расстреляли из травмата. Сейчас он в больнице

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Мужчина вступил в перепалку с компанией незнакомых ему людей. В какой-то момент он стал махать ножом, а те выстрелили в него из травматического пистолета, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
После происшествия пострадавший позвонил своей матери, которая отвезла его в больницу. Предварительно известно, что раненый часто меняет версию событий. СК разбирается в инциденте. Стрелков разыскивают.
Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге молодые люди хотели отобрать 500 рублей у юноши. После отказа давать им деньги один из них выстрелил студенту в лицо. Оба нападавших задержаны.