Дальнобойщик после инсульта в дороге в Свердловской области идет на поправку

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Мужчине оказывали специализированную помощь сотрудники центра медицины катастроф, областной клинической больницы, Камышловской районной больницы.
Так, медики проводили пациенту интенсивную терапию, следили за функциями его организма, а также с ним занимались специалист ЛФК и логопед, рассказали в региональной областной больнице №1.
В момент госпитализации в больницу мужчина не мог полноценно шевелить правыми конечностями и с трудом говорил. Сейчас состояние больного улучшилось.
Напомним, инсульт у мужчины случился 5 января 2024 года на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Автоинспекторы предположили, что он нетрезв. Проезжавший мимо водитель грузовика понял, что свердловчанину плохо и вызвал скорую помощь.
Врачи привезли пациента в больницу, где ему диагностировали инсульт.