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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:14

Житель Свердловской области пошел на поправку после инсульта

Дальнобойщик после инсульта в дороге в Свердловской области идет на поправку

26 января 2024, 11:14
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1

Житель Свердловской области пошел на поправку после инсульта

Дальнобойщик в Свердловской области выздоравливает после того, как он перенес геморрагический инсульт во время дороги.

Мужчине оказывали специализированную помощь сотрудники центра медицины катастроф, областной клинической больницы, Камышловской районной больницы.

Так, медики проводили пациенту интенсивную терапию, следили за функциями его организма, а также с ним занимались специалист ЛФК и логопед, рассказали в региональной областной больнице №1.

В момент госпитализации в больницу мужчина не мог полноценно шевелить правыми конечностями и с трудом говорил. Сейчас состояние больного улучшилось.

Напомним, инсульт у мужчины случился 5 января 2024 года на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Автоинспекторы предположили, что он нетрезв. Проезжавший мимо водитель грузовика понял, что свердловчанину плохо и вызвал скорую помощь.

Врачи привезли пациента в больницу, где ему диагностировали инсульт.

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