День рождения Бажова, чемпионат по настолкам и походы: чем заняться в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
26 января, в пятницу, тагильчане смогут принять участие в краеведческой прогулке под названием «Улица Центральная. Часть 2». Организаторами выступили клуб туристов «Азимут». Краеведы расскажут участникам интересные факты из истории Нижнего Тагила. Начнется прогулка от Нижнетагильского драматического театра с 17:30. Прямо с работы — на прогулку, почему нет?
«Мы умирали… Город жил» — так называется беседа, которую проведут сотрудники библиотеки №9. Встреча посвящена 80-летию освобождения Ленинграда. Юным тагильчанам расскажут о трагических страницах истории России. Встреча пройдет 27 января в 13:00, вход свободный.
Субботним утром 27 января любители пеших походов отправятся на гору Целовальникова. В походе туристы разожгут костер, сделают красивые кадры и своими глазами увидят одну из самых высоких гор Нижнего Тагила. Прогулка в компании инструкторов туристического клуба начнется со Старателя, куда предварительно приедут участники. Сбор у пригородных касс на железнодорожном вокзале в 9:45. Не опаздывайте!
В выставочных залам музея-заповедника Нижнем Тагиле пройдет уникальный музейный чемпионат по старинным настольным играм. Его участники узнают, что «играть в бирюльки» — не так-то и просто. Гости проверят свою смекалку, ловкость и выдержку. Тот, кто 27 января придет на выставку «Токарная миниатюра», сможет записаться на этот уникальный чемпионат.
27 января, в субботу, тагильчане создадут с помощью шерсти образ каменного цветка, известного по мотивам Павла Петровича Бажова. Именно в этот день уральцы отпразднуют 145-летие со дня рождения писателя. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств, где пройдет мастер-класс, также открыта выставка «В гости к сказочнику», посвященная Бажову.
Еще одно мероприятие в память Павла Петровича пройдет днем 27 января в музее подносного промысла «Дом Худояровых». Организаторы обещают интерактивное мероприятие продолжительностью два часа.
Другая встреча для любителей творчества уральского писателя состоится в рамках семейного клуба «Любители народной культуры» в музее быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом» днем 27 января. Гости познакомятся с выставкой «Сказы Урала», а также примут участие в мастер-классе «Огневушка-поскакушка». А фольклорный коллектив «Соловейка» исполнит старинные уральские песни.
Вечером 27 января в культурном центре «Дом Окуджавы» местные поэты Нижнего Тагила примут участие в очередной поэтической встрече «Каждый пишет». Гости смогут не только погрузиться в мир поэзии Булата Окуджавы, но и познакомятся с творчеством своих «коллег по цеху».
На встречу приглашены авторы из литературной студии «Вместо тысячи слов…», сотрудники библиотек и молодые поэты Нижнего Тагила — последние представят стихи собственного сочинения. Предварительно нужно зарегистрироваться, а вот вход на мероприятие — бесплатный.
Задушевные мелодии прозвучат в баре «Гора» вечером 27 января. Приглашенная группа «Рыба пила» в рамках старта своего нового концертного сезона из Екатеринбурга исполнит песни. Рок-н-ролльный драйв и остроумные музыканты зажгут тагильскую публику вечером выходного дня.
В баре «Гора» вечером воскресенья, 28 января, под пристальным вниманием зрителей пройдет поэтическая битва, которая соберет поэтов и любителей поэзии Нижнего Тагила. Баттл состоится в рамках проекта «Чтец с горы».
В рамках празднования 90-летия Свердловской области в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила тагильчан приглашают на мастер-класс «Зимний день». Гости своими руками создадут яркий рисунок масляной пастелью. Этот материал отличается глубоким насыщенным цветом, поэтому картины приобретают объемную текстуру. Мероприятие пройдет днем 28 января.
Вечером 28 января в музее ИЗО Нижнего Тагила танцевальная компания «Невесомость» покажет зрителям пластический этюд-спектакль «Маяковский». Творцы вдохновлялись известными произведениями поэта — «Облако в штанах», «Лиличка!». Музыкальное сопровождение — композиции Сергея Рахманинова и Ильи Лагутенко. Режиссером-постановщиком является Виктория Бабайлова.