День рождения Бажова, чемпионат по настолкам и походы: чем заняться в Нижнем Тагиле

В выставочных залам музея-заповедника Нижнем Тагиле пройдет уникальный музейный чемпионат по старинным настольным играм. Его участники узнают, что «играть в бирюльки» — не так-то и просто. Гости проверят свою смекалку, ловкость и выдержку. Тот, кто 27 января придет на выставку «Токарная миниатюра», сможет записаться на этот уникальный чемпионат.