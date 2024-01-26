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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

День рождения Бажова, чемпионат по настолкам и походы: чем заняться в Нижнем Тагиле

День рождения Бажова, чемпионат по настолкам и походы: чем заняться в Нижнем Тагиле

26 января 2024, 09:08
Фото: tagilcity.ru
Подходит к концу первый месяц нового 2024 года. И как всегда учреждения Нижнего Тагила подготовили массу мероприятий для людей любого возраста. Выбирайте досуг на любой вкус и не скучайте.

Прогулка по Нижнему Тагилу с краеведами 6+

26 января, в пятницу, тагильчане смогут принять участие в краеведческой прогулке под названием «Улица Центральная. Часть 2». Организаторами выступили клуб туристов «Азимут». Краеведы расскажут участникам интересные факты из истории Нижнего Тагила. Начнется прогулка от Нижнетагильского драматического театра с 17:30. Прямо с работы — на прогулку, почему нет?

Фото: tagilcity.ru

Беседа о мужестве в библиотеке 10+

«Мы умирали… Город жил» — так называется беседа, которую проведут сотрудники библиотеки №9. Встреча посвящена 80-летию освобождения Ленинграда. Юным тагильчанам расскажут о трагических страницах истории России. Встреча пройдет 27 января в 13:00, вход свободный.

Фото: 1MI

Поход на гору Целовальникова 6+

Субботним утром 27 января любители пеших походов отправятся на гору Целовальникова. В походе туристы разожгут костер, сделают красивые кадры и своими глазами увидят одну из самых высоких гор Нижнего Тагила. Прогулка в компании инструкторов туристического клуба начнется со Старателя, куда предварительно приедут участники. Сбор у пригородных касс на железнодорожном вокзале в 9:45. Не опаздывайте!

Фото: 1MI

Бирюльки, волчок и хлеба. Чемпионат по старинным настольным играм 6+

В выставочных залам музея-заповедника Нижнем Тагиле пройдет уникальный музейный чемпионат по старинным настольным играм. Его участники узнают, что «играть в бирюльки» — не так-то и просто. Гости проверят свою смекалку, ловкость и выдержку. Тот, кто 27 января придет на выставку «Токарная миниатюра», сможет записаться на этот уникальный чемпионат.

Фото: 1MI

Празднование дня рождения Павла Бажова 6+

27 января, в субботу, тагильчане создадут с помощью шерсти образ каменного цветка, известного по мотивам Павла Петровича Бажова. Именно в этот день уральцы отпразднуют 145-летие со дня рождения писателя. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств, где пройдет мастер-класс, также открыта выставка «В гости к сказочнику», посвященная Бажову.

Еще одно мероприятие в память Павла Петровича пройдет днем 27 января в музее подносного промысла «Дом Худояровых». Организаторы обещают интерактивное мероприятие продолжительностью два часа.

Другая встреча для любителей творчества уральского писателя состоится в рамках семейного клуба «Любители народной культуры» в музее быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом» днем 27 января. Гости познакомятся с выставкой «Сказы Урала», а также примут участие в мастер-классе «Огневушка-поскакушка». А фольклорный коллектив «Соловейка» исполнит старинные уральские песни.

Фото: 1MI

Поэтическая встреча «Каждый пишет…» 16+

Вечером 27 января в культурном центре «Дом Окуджавы» местные поэты Нижнего Тагила примут участие в очередной поэтической встрече «Каждый пишет». Гости смогут не только погрузиться в мир поэзии Булата Окуджавы, но и познакомятся с творчеством своих «коллег по цеху».

На встречу приглашены авторы из литературной студии «Вместо тысячи слов…», сотрудники библиотек и молодые поэты Нижнего Тагила — последние представят стихи собственного сочинения. Предварительно нужно зарегистрироваться, а вот вход на мероприятие — бесплатный.

Фото: 1MI

Концерт «Рыба пила» в баре 18+

Задушевные мелодии прозвучат в баре «Гора» вечером 27 января. Приглашенная группа «Рыба пила» в рамках старта своего нового концертного сезона из Екатеринбурга исполнит песни. Рок-н-ролльный драйв и остроумные музыканты зажгут тагильскую публику вечером выходного дня.

Фото: ВК группа «Рыба пила»

Поэтическая битва современников с классиками 16+

В баре «Гора» вечером воскресенья, 28 января, под пристальным вниманием зрителей пройдет поэтическая битва, которая соберет поэтов и любителей поэзии Нижнего Тагила. Баттл состоится в рамках проекта «Чтец с горы».

Фото: Midjourney

Мастер-класс в музее ИЗО «Зимний день» 6+

В рамках празднования 90-летия Свердловской области в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила тагильчан приглашают на мастер-класс «Зимний день». Гости своими руками создадут яркий рисунок масляной пастелью. Этот материал отличается глубоким насыщенным цветом, поэтому картины приобретают объемную текстуру. Мероприятие пройдет днем 28 января.

Фото: 1MI

Этюд-спектакль «Маяковский» 12+

Вечером 28 января в музее ИЗО Нижнего Тагила танцевальная компания «Невесомость» покажет зрителям пластический этюд-спектакль «Маяковский». Творцы вдохновлялись известными произведениями поэта — «Облако в штанах», «Лиличка!». Музыкальное сопровождение — композиции Сергея Рахманинова и Ильи Лагутенко. Режиссером-постановщиком является Виктория Бабайлова.

Фото: 1MI
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