Десятки людей останутся без света в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Причиной данного отключения является ремонт линии электропередач «Сибирская-Чкаловская».
Отсутствие электричества затронет многих горожан, включая жителей улиц Окраинной, Патриса Лумумбы, Белинского, Авиационной и других. Как сообщили «Россети Урал», отключение света необходимо для обеспечения безопасности работников ремонтной бригады.
Ранее сообщалось, что на Южном подъезде к Нижнему Тагилу неожиданно пропало электричество.