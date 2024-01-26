tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Екатеринбурге отключат свет сразу на 12 улицах Чкаловского района

Десятки людей останутся без света в Екатеринбурге

26 января 2024, 16:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге отключат свет сразу на 12 улицах Чкаловского района

28 января с полуночи до четырех часов утра жители Чкаловского района Екатеринбурга будут отключены от электроэнергии.

Причиной данного отключения является ремонт линии электропередач «Сибирская-Чкаловская».

Отсутствие электричества затронет многих горожан, включая жителей улиц Окраинной, Патриса Лумумбы, Белинского, Авиационной и других. Как сообщили «Россети Урал», отключение света необходимо для обеспечения безопасности работников ремонтной бригады.

Ранее сообщалось, что на Южном подъезде к Нижнему Тагилу неожиданно пропало электричество.

Тагильчане на Вагонке останутся без горячей воды и отопления в домах и школах
Узнать подробнее
Читайте также:
После отключения отопления в Екатеринбурге проводится проверкаВ закрытом городе под Верхней Салдой произошли масштабные отключения светаОб отключениях воды и тепла предупредили жителей Нижнего Тагила
#Общество#Происшествия#Свердловская область#Электричество#Ремонт#ЧП#Свет#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек
Вчера, 09:10
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Вчера, 10:06
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
24 января, 13:41
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
24 января, 03:14
Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе
Вчера, 11:25
Единственная в России: жительница Нижнего Тагила поменяла свою фамилию на необычную
Вчера, 08:43