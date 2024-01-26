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Водитель иномарки насмерть сбил мотоциклиста в Полевском

Два парня на мотоцикле погибли в Полевском из-за водителя иномарки

26 января 2024, 06:43
Фото: Midjourney

Водитель иномарки насмерть сбил мотоциклиста в Полевском

Семь лет тюрьмы грозит автомобилисту, который насмерть сбил двоих молодых людей в Полевском. Обвиняемому 37 лет.

Его обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что 2 сентября 2023 прошлого года примерно в 20:00 мужчина ехал на авто Ford с нарушениями ПДД. В какой-то момент он не уступил дороге мотоциклу Honda, произошла авария.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла. Им было по 24 года. Свою вину водитель иномарки признал частично. Дело направят в Чкаловский суд.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Пермском тракте погиб свердловский предприниматель Ринат Аскаров.

Иномарка влетела в грузовик на свердловской трассе. Водитель погиб
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