Два парня на мотоцикле погибли в Полевском из-за водителя иномарки

Его обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть, сообщает региональная прокуратура.



Следствие полагает, что 2 сентября 2023 прошлого года примерно в 20:00 мужчина ехал на авто Ford с нарушениями ПДД. В какой-то момент он не уступил дороге мотоциклу Honda, произошла авария.



В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла. Им было по 24 года. Свою вину водитель иномарки признал частично. Дело направят в Чкаловский суд.