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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Новый молодежный театр Нижнего Тагила отправится на гастроли в Туапсе и Вологду

Два театра ждут с гастролями в Нижнем Тагиле. Обещают много постановок для детей

26 января 2024, 11:31
Фото: Группа ВК «Новый Молодежный театр»

Новый молодежный театр Нижнего Тагила отправится на гастроли в Туапсе и Вологду

Нижнетагильский театр собирается на гастроли.

В июне текущего года труппа отправится в Краснодарский край, чтобы показать спектакли для детей и молодежи на сцене Туапсинского театра юного зрителя. Также артисты представят свои коронные пьесы в Вологде.

В частности, будут показаны «Гадкий котенок», «Чиполлино», «Я расту» и другие спектакли.

Кроме того, в апреле труппа Туапсинского ТЮЗа посетит Нижний Тагил, чтобы показать свои представления.

Фото: Группа ВК «Новый Молодежный театр»

Таким образом, театр Нижнего Тагила предлагает разнообразные постановки для зрителей всех возрастов и предпочтений.

Ранее сообщалось, что скончалась бывшая директор нижнетагильского Театра кукол Ольга Цибизова.

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