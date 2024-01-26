Два театра ждут с гастролями в Нижнем Тагиле. Обещают много постановок для детей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В июне текущего года труппа отправится в Краснодарский край, чтобы показать спектакли для детей и молодежи на сцене Туапсинского театра юного зрителя. Также артисты представят свои коронные пьесы в Вологде.
В частности, будут показаны «Гадкий котенок», «Чиполлино», «Я расту» и другие спектакли.
Кроме того, в апреле труппа Туапсинского ТЮЗа посетит Нижний Тагил, чтобы показать свои представления.
Таким образом, театр Нижнего Тагила предлагает разнообразные постановки для зрителей всех возрастов и предпочтений.
Ранее сообщалось, что скончалась бывшая директор нижнетагильского Театра кукол Ольга Цибизова.