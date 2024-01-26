Эндокринолог Пальченко рассказала об опасности повышенного аппетита

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Голод — это естественная реакция организма на потребность в питательных веществах и энергии, он возникает через несколько часов после еды. А повышенный аппетит — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется стойким желанием есть что-нибудь. Если после еды не появляется ощущение сытости или оно быстро проходит, то это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, пишут «Известия».
Повышенное чувство голода может быть вызвано различными факторами. К ним относятся обезвоживание, нерегулярное питание с большими перерывами между приемами пищи, употребление большого количества легкоусвояемых углеводов и недостаточное количество белков и жиров в рационе. Недостаток сна и нарушения биоритмов организма, такие как работа в ночные смены, также могут вызывать повышенное чувство голода. У женщин повышенный аппетит может быть связан с менструальным циклом или беременностью.
Повышенный аппетит часто сопровождается различными заболеваниями, такими как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, гельминтозы и заболевания желудка. Также недостаток витаминов и минералов может усиливать аппетит. Депрессия, булимия и анорексия также могут привести к нарушениям пищевого поведения и повышению аппетита.
Есть продукты, которые могут усилить чувство голода. К ним относятся сладости, выпечка, фруктовые соки, специи и соусы, фастфуд, алкоголь, жевательная резинка и фрукты с кислым вкусом, такие как яблоки. Частое потребление большого количества простых углеводов и высококалорийной пищи может привести к нарушениям обмена углеводами и повышению уровня глюкозы в крови. Люди с уже имеющимися нарушениями метаболизма и ожирением находятся в группе риска для развития сахарного диабета.
Таким образом, повышенный аппетит может быть связан как с физиологическими причинами, так и с различными заболеваниями и нарушениями пищевого поведения. Важно контролировать прием пищи и следить за качеством продуктов, чтобы избежать последствий для здоровья.