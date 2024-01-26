Эндокринолог Пальченко рассказала об опасности повышенного аппетита

Голод — это естественная реакция организма на потребность в питательных веществах и энергии, он возникает через несколько часов после еды. А повышенный аппетит — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется стойким желанием есть что-нибудь. Если после еды не появляется ощущение сытости или оно быстро проходит, то это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, пишут «Известия».