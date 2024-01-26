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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В центре Екатеринбурга установят еще один памятник Высоцкому

Еще один памятник Высоцкому появится в Екатеринбурге

26 января 2024, 09:32
Фото: 1MI

В центре Екатеринбурга установят еще один памятник Высоцкому

Новый памятник Владимиру Высоцкому будет поставлен в Екатеринбурга. Его сделают по эскизам Марины Влади.

Уральский предприниматель Андрей Гавриловский встретился в столице Франции с Мариной Влади, чтобы поговорить о том, как будет выглядеть будущая скульптура, рассказала руководитель музея Высоцкого Мария Головина.

Встреча предпринимателя и вдовы Высоцкого состоялась 25 января 2024 года. Известно, что скульптурное произведение будет находиться на перекрестке улиц Белинского — Малышева.

Напомним, весной 2024 года в Нижнем Тагиле возле театра кукол установят скульптуру «Театральный Лисенок», который имеет символическое значение для данного театра.

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