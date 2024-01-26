Еще один памятник Высоцкому появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Уральский предприниматель Андрей Гавриловский встретился в столице Франции с Мариной Влади, чтобы поговорить о том, как будет выглядеть будущая скульптура, рассказала руководитель музея Высоцкого Мария Головина.
Встреча предпринимателя и вдовы Высоцкого состоялась 25 января 2024 года. Известно, что скульптурное произведение будет находиться на перекрестке улиц Белинского — Малышева.
Напомним, весной 2024 года в Нижнем Тагиле возле театра кукол установят скульптуру «Театральный Лисенок», который имеет символическое значение для данного театра.