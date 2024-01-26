«Есть не рекомендуется»: свалку останков животных в Нижнем Тагиле ликвидируют

Природоохранный прокурор пояснил, что за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды подразумевает штраф от 2 до 9 тысяч рублей для граждан, от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 250 до 900 тысяч рублей для юридических лиц. Также юридические лица вместо штрафа рискуют получить административное приостановление деятельности до 90 суток. А вот в случае, если подобные нарушения привели к распространению болезни среди животных, то виновным грозит даже уголовная ответственность сроком на 2 года лишения свободы. Такое обращение с биоотходами запрещено Минсельхозом РФ.