«Есть не рекомендуется»: свалку останков животных в Нижнем Тагиле ликвидируют

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Сообщение из соцсетей о свалке останков скота было направлено в мэрию Нижнего Тагила, а также в управление Россельхознадзора по Свердловской области и в полицию, сообщил редакции TagilCity.ru природоохранный прокурор Григорий Битюков. Теперь уполномоченным лицам предстоит ликвидировать место несанкционированного накопления отходов животноводства, а также установить виновных.
За ходом и результатами деятельности уполномоченных органов и их должностных лиц установлен контроль. После поступления информации будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, — отметил представитель надзорного органа.
По информации городского хозяйства, днем 26 января специалисты уже выехали на место и в ближайшее время свалка останков будет ликвидирована. По информации редакции, соответствующие контракты на подобные работы есть у Службы заказчика городского хозяйства.
Употреблять в пищу и на корм животным не рекомендуется в целях исключения заражения болезнями животных и человека, — добавил природоохранный прокурор Григорий Битюков.
Природоохранный прокурор пояснил, что за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды подразумевает штраф от 2 до 9 тысяч рублей для граждан, от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 250 до 900 тысяч рублей для юридических лиц. Также юридические лица вместо штрафа рискуют получить административное приостановление деятельности до 90 суток. А вот в случае, если подобные нарушения привели к распространению болезни среди животных, то виновным грозит даже уголовная ответственность сроком на 2 года лишения свободы. Такое обращение с биоотходами запрещено Минсельхозом РФ.