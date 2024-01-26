Главный гаишник России прилетел в Екатеринбург

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Об этом рассказал анонимный источник в правоохранительных органах, сообщает Ура.ру. Другой инсайдер пояснил, что генерал-лейтенант полиции уже пришел в зал коллегии регионального главка.
26 января здесь будут подведены итоги 2023 года. Генерал-лейтенант планирует поучаствовать во встрече вместе с главой регионального ГУ МВД Александром Мешковым.
В планах у Михаила Черникова и просмотреть доклады по отдельным делам.
Ранее в Екатеринбурге ожидался визит министра обороны РФ Сергея Шойгу.