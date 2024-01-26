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В Екатеринбург прибыл главный гаишник России

Главный гаишник России прилетел в Екатеринбург

26 января 2024, 08:16
Фото: 1MI

В Екатеринбург прибыл главный гаишник России

В Екатеринбург прибыл глава ГИБДД России Михаил Черников.

Об этом рассказал анонимный источник в правоохранительных органах, сообщает Ура.ру. Другой инсайдер пояснил, что генерал-лейтенант полиции уже пришел в зал коллегии регионального главка.

26 января здесь будут подведены итоги 2023 года. Генерал-лейтенант планирует поучаствовать во встрече вместе с главой регионального ГУ МВД Александром Мешковым.

В планах у Михаила Черникова и просмотреть доклады по отдельным делам.

Ранее в Екатеринбурге ожидался визит министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Визит Медведева ожидается в Свердловской области
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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Доклады#Екатеринбург#Дарья Сорокина#2023 год#Александр Мешков
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