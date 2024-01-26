Грабитель с оружием ворвался в супермаркет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Все это происходило в вечернее время 25 января. Посетителей от агрессора взялись защитить работницы магазина и покупатель. Они обезоружили злодея, сообщается в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Отмечается, что мужчина хотел ограбить супермаркет. Он успел ударить одного из покупателей и убежать.
В полиции эту информацию зарегистрировали после сообщений в СМИ. Свидетелей просят обратиться в полицию.
Напомним, что в конце декабря мужчина с обрезом напал на отделение «Россельхозбанк».