tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Житель Екатеринбурга с пистолетом ворвался в магазин

Грабитель с оружием ворвался в супермаркет в Екатеринбурге

26 января 2024, 08:24
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга с пистолетом ворвался в магазин

В Екатеринбурге мужчина с пистолетом забежал в «Магнит» на улице Хрустальной, 37. Его обезоружили работники.

Все это происходило в вечернее время 25 января. Посетителей от агрессора взялись защитить работницы магазина и покупатель. Они обезоружили злодея, сообщается в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Отмечается, что мужчина хотел ограбить супермаркет. Он успел ударить одного из покупателей и убежать.

В полиции эту информацию зарегистрировали после сообщений в СМИ. Свидетелей просят обратиться в полицию.

Напомним, что в конце декабря мужчина с обрезом напал на отделение «Россельхозбанк».

В Екатеринбурге грабитель обиделся из-за небольшой суммы в кассе аптеки
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка сразилась за свой телефон с пьяным грабителем в магазине ЕкатеринбургаТаджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в ТагилеБанда грабителей получила срок за попытку взорвать банкомат под Нижним Тагилом
#Свердловская область#Криминал#Оружие#Ограбление#Пистолет#Агрессия#Магнит#Работники#Защита#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек
Вчера, 09:10
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Вчера, 10:06
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
24 января, 13:41
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
24 января, 03:14
Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе
Вчера, 11:25
Единственная в России: жительница Нижнего Тагила поменяла свою фамилию на необычную
Вчера, 08:43