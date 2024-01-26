ИТ-специалисты пользуются большим спросом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Также порядка 30% опрошенных работодателей рассказали, что им нужны специалисты в области кибербезопасности, рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата ру».
Еще 29% компаний ищут мобильных разработчиков, а продакт-менеджеры нужны 15% работодателям. 22% фирм находятся в поиске бэкенд-разработчиков.
Помимо этого, 15% респондентов признались, что их бизнесу нужны фронтенд-разработчики. В основном, от специалистов требуется знание C++, рython-разработки, программировании на 1С.
Кроме того, 41% фирм уральской столицы разыскивают работника уровня миддл. Порядка 26% работодателей нуждаются в начальниках разных отделов.
Ранее был опубликован рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат.