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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Спрос на ИТ-специалистов увеличился в Екатеринбурге

ИТ-специалисты пользуются большим спросом в Екатеринбурге

26 января 2024, 13:12
Фото: Midjourney

Спрос на ИТ-специалистов увеличился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге увеличился спрос на айтишников. Примерно треть фирм ищут сетевых менеджеров.

Также порядка 30% опрошенных работодателей рассказали, что им нужны специалисты в области кибербезопасности, рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата ру».

Еще 29% компаний ищут мобильных разработчиков, а продакт-менеджеры нужны 15% работодателям. 22% фирм находятся в поиске бэкенд-разработчиков.

Помимо этого, 15% респондентов признались, что их бизнесу нужны фронтенд-разработчики. В основном, от специалистов требуется знание C++, рython-разработки, программировании на 1С.

Кроме того, 41% фирм уральской столицы разыскивают работника уровня миддл. Порядка 26% работодателей нуждаются в начальниках разных отделов.

Ранее был опубликован рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат.

Работодатель ищет специалиста на зарплату до миллиона рублей
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#Общество#Работа#Программист#Вакансии#IT#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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