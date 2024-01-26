Кардиолог: Существуют 3 основные причины, из-за которых снижается давление

Понижение давления может также произойти после приема пищи, особенно у пожилых людей с высоким начальным давлением или у тех, кто страдает от заболеваний вегетативной нервной системы. Для решения этой проблемы рекомендуется употребление небольших порций пищи с низким содержанием углеводов, увеличение потребления воды и отказ от алкоголя. В некоторых случаях могут быть назначены специальные препараты для регулирования работы центральной нервной системы.