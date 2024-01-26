Кардиолог: Существуют 3 основные причины, из-за которых снижается давление

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По словам Бокерия, низким считается АД ниже 90/60 мм рт. ст., однако это не всегда проблематично. Некоторые люди хорошо переносят такие показатели, в то время как другие ощущают головокружение, слабость и темнеет в глазах, пишут «Известия».
Одной из причин резкого снижения давления является изменение положения тела, например, вставание после сидения или лежания. Это может быть вызвано обезвоживанием, длительным соблюдением постельного режима, беременностью, определенными заболеваниями или принимаемыми лекарствами. Такая ситуация часто встречается у пожилых людей и лиц, которые мало двигаются и не приспособлены к физической активности.
Понижение давления может также произойти после приема пищи, особенно у пожилых людей с высоким начальным давлением или у тех, кто страдает от заболеваний вегетативной нервной системы. Для решения этой проблемы рекомендуется употребление небольших порций пищи с низким содержанием углеводов, увеличение потребления воды и отказ от алкоголя. В некоторых случаях могут быть назначены специальные препараты для регулирования работы центральной нервной системы.
Также существует нейрогенная гипотензия, при которой давление падает после продолжительного стояния. Этот тип низкого давления обычно поражает молодых людей и детей и может быть результатом несоответствия между сердцем и мозгом.