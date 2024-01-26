Многодетный отец из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Солдата звали Александр Букреев, рассказали в местной администрации. На СВО он отправился в начале ноябре прошлого года. Погиб он в конце ноября.
Посмертно мужчину представили к государственной награде. Родственники рассказали, что он был добрым и отзывчивым человеком. У мужчины остались трое сыновей и дочка.
Попрощаются с солдатом на Аллее Славы в 12:00. Похоронят его на Волковском кладбище.
На СВО скончался командир оружейного отделения Евгений Гудовщиков из Серова.