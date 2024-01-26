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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

На СВО погиб многодетный житель Каменска-Уральского

Многодетный отец из Каменска-Уральского погиб на СВО

26 января 2024, 06:13
Фото: 1MI

На СВО погиб многодетный житель Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском похоронят погибшего на СВО мужчину. С ним простятся 27 января.

Солдата звали Александр Букреев, рассказали в местной администрации. На СВО он отправился в начале ноябре прошлого года. Погиб он в конце ноября.

Посмертно мужчину представили к государственной награде. Родственники рассказали, что он был добрым и отзывчивым человеком. У мужчины остались трое сыновей и дочка.

Попрощаются с солдатом на Аллее Славы в 12:00. Похоронят его на Волковском кладбище.

На СВО скончался командир оружейного отделения Евгений Гудовщиков из Серова.

Еще в прошлом году весной. Уралец погиб на СВО
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