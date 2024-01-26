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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

На Урале все чаще распространяются фейки о готовящихся терактах

На Урале сообщили об участившихся случаях фейков о терактах

26 января 2024, 14:51
Фото: 1MI

На Урале все чаще распространяются фейки о готовящихся терактах

В Свердловской области увеличилось число информации, касающейся предполагаемых террористических актов.

Довольно много сообщений распространяется о терактах в учебных заведениях, информирует Антитеррористическая комиссия региона.

Преступники используют Telegram-каналы для распространения фальшивых сведений и привлекая внимание людей закрытым доступом.

Кроме того, отмечают, что вся информация в таких Telegram-каналах постоянно проверяется. Также сообщается, что люди, публикующие эти сообщения, находятся за пределами России.

Ранее сообщалось, что неизвестные обещали взорвать школы и убить всех детей в Невьянске.

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