На Урале сообщили об участившихся случаях фейков о терактах

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Довольно много сообщений распространяется о терактах в учебных заведениях, информирует Антитеррористическая комиссия региона.
Преступники используют Telegram-каналы для распространения фальшивых сведений и привлекая внимание людей закрытым доступом.
Кроме того, отмечают, что вся информация в таких Telegram-каналах постоянно проверяется. Также сообщается, что люди, публикующие эти сообщения, находятся за пределами России.
Ранее сообщалось, что неизвестные обещали взорвать школы и убить всех детей в Невьянске.