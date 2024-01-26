tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Демонтаж Ледового городка стартует в Нижнем Тагиле

Названа дата демонтажа Ледового городка в Нижнем Тагиле

26 января 2024, 13:32
Фото: tagilcity.ru

Демонтаж Ледового городка стартует в Нижнем Тагиле

В связи с текущим состоянием ледовых конструкций и погодными условиями, начиная с понедельника, 29 января, в Нижнем Тагиле начнется демонтаж новогоднего городка на Театральной площади.

Согласно документации, предполагалось начать разборку с 25 января, однако после обращений жителей было решено предоставить тагильчанам еще одну возможность в выходные насладиться ледяным волшебством вместе с семьей, прежде чем городок будет демонтирован. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Напомним, что городок открыли 28 декабря 2023 года. Здесь проводились концертная и игровая программы. Впервые в Нижнем Тагиле состоялся симпозиум скульптур изо льда, создавали лучшие мастера.

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге завершил работу
Узнать подробнее
Читайте также:
6 тысяч свердловчан посетили Ледовый городок в новогоднюю ночьГлавная елка и ледовый городок Екатеринбурга все-таки открылись
#Нижний Тагил#Погода#Мэр#Театральная площадь#Ледовый городок#Семья#Владислав Пинаев#Симпозиум#Выходные#Демонтаж#Мастера#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек
Вчера, 09:10
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Вчера, 10:06
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
24 января, 13:41
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
24 января, 03:14
Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе
Вчера, 11:25
Единственная в России: жительница Нижнего Тагила поменяла свою фамилию на необычную
Вчера, 08:43