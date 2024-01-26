Названа дата демонтажа Ледового городка в Нижнем Тагиле

Согласно документации, предполагалось начать разборку с 25 января, однако после обращений жителей было решено предоставить тагильчанам еще одну возможность в выходные насладиться ледяным волшебством вместе с семьей, прежде чем городок будет демонтирован. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.