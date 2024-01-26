«Нынче вообще не вывозят»: жители Верхней Салды массово жалуются на расчистку снега

Лишь малая часть жителей Верхней Салды удовлетворена расчисткой снега и тротуаров. Об этом говорят результаты опроса, который был размещен в группе, посвященной жизни уральского города. Более половины проголосовавших уверены, что дороги и тротуары местные власти чистят плохо. Часть людей уверена, что чистят хорошо только проезжие части, а вот тротуары для пешеходов — не очень.