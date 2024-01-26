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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Верхней Салде жители пожаловались на плохую расчистку от снега

«Нынче вообще не вывозят»: жители Верхней Салды массово жалуются на расчистку снега

26 января 2024, 14:16
Фото: 1MI

В Верхней Салде жители пожаловались на плохую расчистку от снега

В Верхней Салде местные жители, в особенности автомобилисты, жалуются на неудовлетворительную расчистку дорог от снега.

Накануне салдинцы пожаловались на расчистку в частном секторе. По их словам, машины разгребают снег по сторонам, таким образом заваливая выезды из частных домов. Некоторые горожане намерены даже жаловаться в вышестоящие органы.

Они специально заваливают подъезды к частным домам? И это приходится разгребать старикам. В администрацию бесполезно обращаться, у них один ответ: радуйтесь, что чистят, — написал в соцсетях подписчик группы «вСалде».

Горожане переживают, что без вывоза снега на полигоны весной талая вода потечет в домовладения. Ситуация с заваленными дорогами, по словам жителей Верхней Салды, угрожает безопасности, в том числе, детям.

В этом году снег вообще не вывозится. Дорога на Мельничную, все уже и уже и толку, что грейдер проходит, никакого. Ну, колею снял и все! А снег на обочинах как лежал, так и лежит. Дети утром, в темноте на школьный автобус идут по узкой дороге, — пишет в соцсетях местная жительница Евгения К.
Расчистка снега в Верхней СалдеРасчистка снега в Верхней Салде
Расчистка снега в Верхней Салде
Фото: Grebnev Aleks/ВК

Заявки на расчистку снега у многоквартирных домов жители оставляют в управляющие компании. Однако, судя по отзывам, расчистка производится с задержкой в несколько дней и даже неделю. Посыпка скользких участков производится солью, о чем заявляют жители. Это также возмущает горожан, поскольку из-за снежно-солевой каши портится обувь.

Зачем посыпают тротуары солью? Получается грязная каша. Обувь портится от этой грязи! Неужели нельзя посыпать чем -то вроде керамзита? В начале зимы так посыпали. Было и не скользко и чисто, — пожаловалась Наталья Б.

Лишь малая часть жителей Верхней Салды удовлетворена расчисткой снега и тротуаров. Об этом говорят результаты опроса, который был размещен в группе, посвященной жизни уральского города. Более половины проголосовавших уверены, что дороги и тротуары местные власти чистят плохо. Часть людей уверена, что чистят хорошо только проезжие части, а вот тротуары для пешеходов — не очень.

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