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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Свердловской области поднялись цены на овощи

Огурцы, лук и капуста начали дорожать в Свердловской области

26 января 2024, 11:45
Фото: 1MI

В Свердловской области поднялись цены на овощи

В конце января в Свердловской области поднялись цены на овощи. Данные опубликовал Свердловскстат.

Так, за неделю с 15 по 22 января 2024 года цена на свежие огурцы составила 232,38 рубля (+7,61%). Стоимость килограмма моркови поднялась до 42,01 рубля (+4,02%), капусты — до 33,09 рубля (+6,2%), свеклы — до 34,2 рубля (+2,47%).

Литр молока обходился свердловчанам в 69,34 рубля (+0,16%), килограмм рыбы стоил 273,98 рубля (+1,43%). Подорожали говядина, свинина, мука, чай, соль, гречка, макароны, яблоки, бананы и водка.

Впервые за долгое время в Свердловской области зафиксирован спад цены на куриные яйца — 123,36 рубля за десяток (-0,95%). Также немного снизились цены на сахар, пшено, вареную колбасу, сыры и картофель.

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