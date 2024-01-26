Огурцы, лук и капуста начали дорожать в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Так, за неделю с 15 по 22 января 2024 года цена на свежие огурцы составила 232,38 рубля (+7,61%). Стоимость килограмма моркови поднялась до 42,01 рубля (+4,02%), капусты — до 33,09 рубля (+6,2%), свеклы — до 34,2 рубля (+2,47%).
Литр молока обходился свердловчанам в 69,34 рубля (+0,16%), килограмм рыбы стоил 273,98 рубля (+1,43%). Подорожали говядина, свинина, мука, чай, соль, гречка, макароны, яблоки, бананы и водка.
Впервые за долгое время в Свердловской области зафиксирован спад цены на куриные яйца — 123,36 рубля за десяток (-0,95%). Также немного снизились цены на сахар, пшено, вареную колбасу, сыры и картофель.