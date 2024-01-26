Огурцы, лук и капуста начали дорожать в Свердловской области

Так, за неделю с 15 по 22 января 2024 года цена на свежие огурцы составила 232,38 рубля (+7,61%). Стоимость килограмма моркови поднялась до 42,01 рубля (+4,02%), капусты — до 33,09 рубля (+6,2%), свеклы — до 34,2 рубля (+2,47%).