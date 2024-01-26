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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Каменске-Уральском простятся с бойцом СВО

Остались жена и дочь. В Каменске-Уральском простятся с бойцом СВО

26 января 2024, 17:06
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском простятся с бойцом СВО

В зоне СВО умер житель Каменска-Уральского.

Власти Каменск-Уральского заявили, что в зоне СВО не стало Андрея Хлопкова. Молодого парня дома ждали супруга и ребенок.

10 лет назад он служил в Дагестане. Впоследствии трудился на одном из главных заводов города.

Полтора года назад его призвали на службу, где он трудился в должности механика-водителя. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Каменска-Уральского погиб на СВО.

Еще в прошлом году весной. Уралец погиб на СВО
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#Кладбище#Похороны#Прощание#Екатеринбург#Боец#СВО#Камилла Булгакова
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