Остались жена и дочь. В Каменске-Уральском простятся с бойцом СВО

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Власти Каменск-Уральского заявили, что в зоне СВО не стало Андрея Хлопкова. Молодого парня дома ждали супруга и ребенок.
10 лет назад он служил в Дагестане. Впоследствии трудился на одном из главных заводов города.
Полтора года назад его призвали на службу, где он трудился в должности механика-водителя. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.
Ранее сообщалось, что многодетный отец из Каменска-Уральского погиб на СВО.