Останки животных раскидали по лесу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Останки крупного рогатого скота были обнаружены в лесопососе, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Что за безобразие? Кто-то по-тихому выбрасывает останки крупных животных, — жалуется тагильчанин.
Отмечается, что останки были найдены около овощехранилища на Кедре.
Ранее в Екатеринбурге дети случайно обнаружили человеческий скелет. Он лежал на территории сгоревшего дома. В непосредственной близости от этого места находится школа, из которой дети и шли.