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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Свалка с костями животных найдена в Нижнем Тагиле

Останки животных раскидали по лесу в Нижнем Тагиле

26 января 2024, 09:06
Фото: 1MI

Свалка с костями животных найдена в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле была найдена незаконная свалка с костями крупных животных. Об этом рассказали очевидцы.

Останки крупного рогатого скота были обнаружены в лесопососе, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Что за безобразие? Кто-то по-тихому выбрасывает останки крупных животных, — жалуется тагильчанин.

Отмечается, что останки были найдены около овощехранилища на Кедре.

Ранее в Екатеринбурге дети случайно обнаружили человеческий скелет. Он лежал на территории сгоревшего дома. В непосредственной близости от этого места находится школа, из которой дети и шли.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Животные#Лес#Останки#Крупный рогатый скот#18+#Екатеринбург#Свалка#Дарья Сорокина
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