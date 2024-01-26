Отоларинголог Давыдова: Храп может стать причиной инфаркта и инсульта

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Пациенты с храпом часто обращаются к ЛОР-врачам. Основные жалобы включают постоянные проблемы с носовым дыханием, заложенность носа и сонливость в течение дня, пишут «Известия».
Опасность храпа заключается в возможном развитии синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), который приводит к остановке дыхания во время сна. Эта патология чаще всего встречается у мужчин, и ее частота возрастает с возрастом.
СОАС вызывает серьезные нарушения в организме. Когда человек засыпает, его мышцы расслабляются и дыхательные пути сужаются, в результате чего возникает остановка дыхания. Это приводит к недостатку кислорода в организме, стрессу, повышению уровня адреналина и артериального давления, возможным нарушениям ритма сердца и, в конечном счете, к смерти.
Кроме того, храп может стать причиной инфарктов и инсультов. Пациенты с СОАС не достигают глубоких фаз сна из-за недостатка кислорода, что приводит к ухудшению обработки информации, памяти и концентрации внимания.
Также Мария Давыдова отметила, что пациенты с СОАС склонны к ожирению из-за нарушений обмена веществ. Гормон роста, который у здоровых людей вырабатывается во время глубоких фаз сна, отсутствует у пациентов с СОАС из-за частых пробуждений. В результате метаболизм замедляется, а лишние калории превращаются в жировую массу.
В заключение, Мария Давыдова подчеркнула, что при наличии храпа необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Врач-отоларинголог может предложить хирургические методы лечения, чтобы обеспечить нормальное носовое дыхание и просвет ротоглотки.