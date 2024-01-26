Отоларинголог Давыдова: Храп может стать причиной инфаркта и инсульта

Храп — это нарушение дыхания во время сна, при котором мягкие ткани гортани и носоглотки начинают вибрировать. Это может представлять серьезную опасность для здоровья человека, так как может привести к инфаркту, инсульту и даже смерти. Об этом сообщила отоларинголог Мария Давыдова.