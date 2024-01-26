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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Отоларинголог Давыдова: Храп может стать причиной инфаркта и инсульта

26 января 2024, 12:20
Храп — это нарушение дыхания во время сна, при котором мягкие ткани гортани и носоглотки начинают вибрировать. Это может представлять серьезную опасность для здоровья человека, так как может привести к инфаркту, инсульту и даже смерти. Об этом сообщила отоларинголог Мария Давыдова.

Пациенты с храпом часто обращаются к ЛОР-врачам. Основные жалобы включают постоянные проблемы с носовым дыханием, заложенность носа и сонливость в течение дня, пишут «Известия».

Опасность храпа заключается в возможном развитии синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), который приводит к остановке дыхания во время сна. Эта патология чаще всего встречается у мужчин, и ее частота возрастает с возрастом.

СОАС вызывает серьезные нарушения в организме. Когда человек засыпает, его мышцы расслабляются и дыхательные пути сужаются, в результате чего возникает остановка дыхания. Это приводит к недостатку кислорода в организме, стрессу, повышению уровня адреналина и артериального давления, возможным нарушениям ритма сердца и, в конечном счете, к смерти.

Кроме того, храп может стать причиной инфарктов и инсультов. Пациенты с СОАС не достигают глубоких фаз сна из-за недостатка кислорода, что приводит к ухудшению обработки информации, памяти и концентрации внимания.

Также Мария Давыдова отметила, что пациенты с СОАС склонны к ожирению из-за нарушений обмена веществ. Гормон роста, который у здоровых людей вырабатывается во время глубоких фаз сна, отсутствует у пациентов с СОАС из-за частых пробуждений. В результате метаболизм замедляется, а лишние калории превращаются в жировую массу.

В заключение, Мария Давыдова подчеркнула, что при наличии храпа необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Врач-отоларинголог может предложить хирургические методы лечения, чтобы обеспечить нормальное носовое дыхание и просвет ротоглотки.

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