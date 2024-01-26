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Полицейские раздавали листовки об аферистах посетителям метро в Екатеринбурге

Пассажиров метро в Екатеринбурге предупредили о мошенниках

26 января 2024, 04:42
Фото: 1MI

Полицейские раздавали листовки об аферистах посетителям метро в Екатеринбурге

Сотрудники полиции в Екатеринбурге раздавали пассажирам метро листовки с предупреждениями о том, как не повестись на приемы мошенников.

Правоохранители акцентировали внимание на пенсионерах, которым часто звонят злоумышленники и вынуждают их брать кредиты и отдавать деньги.

Кроме того, так как мошенники сейчас пользуются цифровыми технологиями, чаще всего они совершают денежные хищения с банковских счетов горожан, рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Полицейские также напоминают, что сотрудники спецслужб, банков, полиции и иных госучреждений не звонят людям и не требуют им предоставить личные данные. Если человеку позвонил неизвестный и назвал его данные — скорее всего, это аферист.

Напомним, 15 января 2024 года житель Екатеринбурга отдал мошенникам почти два миллиона рублей.

Инженер из Екатеринбурга «инвестировал» 3 млн рублей в мошенников
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