Пассажиров метро в Екатеринбурге предупредили о мошенниках

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Правоохранители акцентировали внимание на пенсионерах, которым часто звонят злоумышленники и вынуждают их брать кредиты и отдавать деньги.
Кроме того, так как мошенники сейчас пользуются цифровыми технологиями, чаще всего они совершают денежные хищения с банковских счетов горожан, рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Полицейские также напоминают, что сотрудники спецслужб, банков, полиции и иных госучреждений не звонят людям и не требуют им предоставить личные данные. Если человеку позвонил неизвестный и назвал его данные — скорее всего, это аферист.
Напомним, 15 января 2024 года житель Екатеринбурга отдал мошенникам почти два миллиона рублей.