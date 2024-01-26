Психолог Кирсанова рассказала о синдроме отложенной жизни

Синдром отложенной жизни — это когда человек считает, что настоящая жизнь еще не началась, а он только готовится к ней. Его повседневность не имеет ценности, и ничего важного или «настоящего» в ней не происходит. Человек считает, что все хорошее случится только в будущем, когда он достигнет определенных условий, например, заработает определенную сумму денег или изменит свое место жительства. Иногда он даже планирует начать «настоящую» жизнь в определенное время, например, после окончания университета, пишут «Известия».