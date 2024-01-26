Психолог Кирсанова рассказала о синдроме отложенной жизни

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Синдром отложенной жизни — это когда человек считает, что настоящая жизнь еще не началась, а он только готовится к ней. Его повседневность не имеет ценности, и ничего важного или «настоящего» в ней не происходит. Человек считает, что все хорошее случится только в будущем, когда он достигнет определенных условий, например, заработает определенную сумму денег или изменит свое место жительства. Иногда он даже планирует начать «настоящую» жизнь в определенное время, например, после окончания университета, пишут «Известия».
Однако даже когда человек выполняет ставшие для него условия, он не чувствует радости, потому что «настоящей» жизни так и нет. На самом деле, наша жизнь подлинна с самого начала, и каждая минута в ней неповторима. Жить «начерно» невозможно, и этот сценарий лишает нас радости и полноты жизни в настоящем.
Еще одно проявление синдрома отложенной жизни — это накопление вещей и средств на черный день. Нетрудно создать запасы для неожиданных трат или на будущее, но приобретение множества вещей, которые не используются, чтобы дожидаться черного дня, является нецелесообразным.
Человек с синдромом отложенной жизни часто боится ошибиться, фиксируется на своих ошибках и неудачах, и не уверен в себе. Он мало ценит свои достижения и испытывает трудности с принятием важных решений. Иногда ему комфортно жить в предсказуемой и понятной рутине, но в конечном счете он ощущает свою жизнь пустой и бесцельной, что может привести к подавленности и снижению энергии.
При длительном синдроме отложенной жизни возникает риск развития невротических расстройств, от которых сложно избавиться без помощи специалиста.
Если вы замечаете у себя признаки синдрома отложенной жизни и хотите изменить ситуацию, задайте себе вопрос: «Что мне нужно изменить, чтобы началась моя настоящая жизнь?» Сформулируйте конкретную, достижимую и измеримую цель, которая должна иметь временные границы. Проанализируйте все варианты и выберите оптимальное сочетание цены и качества. Выберите конкретный день, когда будете предпринимать первые шаги по достижению цели. Таким образом, вы создадите план перемен и сможете начать настоящую жизнь.