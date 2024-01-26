Ребенок из Екатеринбурга показал фристайл на Первом канале

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Очередной выпуск шоу «Лучше всех» можно было увидеть на Первом канале. Участник из Екатеринбурга рассказал, что уже три года он увлекается баскетбольным фристайлом. Кроме того, мальчик ведет собственный канал на YouTube.
В рамках телепрограммы он продемонстрировал мастер-класс для ведущей Жанны Бадоевой. Затем состоялось его выступление сцене, где школьник продемонстрировал свои навыки, которым обучился за три года тренировок.
На телевидение ребенок пришел вместе с отцом Денисом, который в детстве тоже занимался спортом — боксом. Отмечается, что на YouTube-канал уральца подписано 1,79 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что школьники из Нижнего Тагила вышли во второй тур шоу «Умницы и умники».