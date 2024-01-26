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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Юный житель Екатеринбурга снялся в шоу талантов

Ребенок из Екатеринбурга показал фристайл на Первом канале

26 января 2024, 07:30
Фото: Фото: Первый канал

Юный житель Екатеринбурга снялся в шоу талантов

Дима Василов из Екатеринбурга поучаствовал в шоу талантов на телевидении. Мальчику 10 лет.

Очередной выпуск шоу «Лучше всех» можно было увидеть на Первом канале. Участник из Екатеринбурга рассказал, что уже три года он увлекается баскетбольным фристайлом. Кроме того, мальчик ведет собственный канал на YouTube.

В рамках телепрограммы он продемонстрировал мастер-класс для ведущей Жанны Бадоевой. Затем состоялось его выступление сцене, где школьник продемонстрировал свои навыки, которым обучился за три года тренировок.

На телевидение ребенок пришел вместе с отцом Денисом, который в детстве тоже занимался спортом — боксом. Отмечается, что на YouTube-канал уральца подписано 1,79 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что школьники из Нижнего Тагила вышли во второй тур шоу «Умницы и умники».

В новом шоу на ТНТ нет ни одного свердловчанина
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#Спорт#Свободное время#Мастер-класс#Бокс#Шоу#Телевидение#Первый канал#Тренировки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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