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Аферисты похитили 305 тысяч у руководителя спортшколы в Нижнем Тагиле

Руководитель спортшколы в Нижнем Тагиле отдал 305 тысяч мошенникам

26 января 2024, 10:36
Фото: 1MI

Аферисты похитили 305 тысяч у руководителя спортшколы в Нижнем Тагиле

62-летний житель Нижнего Тагила, работающий руководителем в спортивной школе, отдал более 300 тысяч рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ.

Злоумышленник сообщил тагильчанину, что от его имени якобы подали заявку на оформление кредита. Чтобы его избежать, мужчине необходимо самостоятельно взять кредит и перевести деньги в ЦБ, чтобы закрыть заявку неизвестным, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Горожанин выполнил все данные инструкции. После получения кредита он перевел деньги на счет, который указал ему собеседник. При этом дежурившая в банке сотрудница полиции спросила, не попал ли он под влияние незнакомых людей. Мужчина ответил отрицательно.

Когда ему снова позвонил неизвестный и сказал, что сейчас нужно оформить кредит на 600 тысяч, тагильчанин заподозрил неладное. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Напомним, женщина в Нижнем Тагиле перевела аферистам 1,5 миллиона рублей.

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