Руководитель спортшколы в Нижнем Тагиле отдал 305 тысяч мошенникам

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Злоумышленник сообщил тагильчанину, что от его имени якобы подали заявку на оформление кредита. Чтобы его избежать, мужчине необходимо самостоятельно взять кредит и перевести деньги в ЦБ, чтобы закрыть заявку неизвестным, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Горожанин выполнил все данные инструкции. После получения кредита он перевел деньги на счет, который указал ему собеседник. При этом дежурившая в банке сотрудница полиции спросила, не попал ли он под влияние незнакомых людей. Мужчина ответил отрицательно.
Когда ему снова позвонил неизвестный и сказал, что сейчас нужно оформить кредит на 600 тысяч, тагильчанин заподозрил неладное. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
Напомним, женщина в Нижнем Тагиле перевела аферистам 1,5 миллиона рублей.