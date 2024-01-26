Семь собак почти неделю сидели в доме без еды и воды в селе Свердловской области

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Собаки остались в доме одни в начале января 2024 года. Их хозяйка уехала к своему молодому человеку. У животных все это время не было воды и еды, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам одной из местных жительниц, соседи обращались к мэру, чтобы вытащить собак из квартиры. Однако, пока ответ ожидался, жители спасли их самостоятельно. Женщина накормила стаю кашей.
После этого одного из псов забрал себе сосед. Жители села собрали денег на корм, а затем решили обратиться к волонтерам, чтобы помочь найти животным новые дома, а также отвезти собак к ветеринару.
Напомним, в Екатеринбурге жильцы дома рассказали о том, что их соседка держит свою собаку на морозе по несколько часов.