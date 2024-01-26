Спортивно-оздоровительный комплекс на Вые в Нижнем Тагиле появится в 2025 году

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
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Updated Сегодня, 12:40
На работы, планируемые для проведения в текущем году, направлено 280 миллионов рублей. Ориентировочная сумма, которую необходимо освоить за все время строительства (2024–2025 годы), на сегодняшний день составляет 500 миллионов рублей.
Это один из самых долгожданных проектов за последнее время. Спортивно-оздоровительный комплекс на Вые был обещан тагильчанам уже много лет назад. И вот теперь мы приступили к реализации задуманного, сейчас находимся на стадии проектирования, готовим ГПЗУ. Конечно, хочется ускорить процесс возведения и отыграть проект «под ключ», — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Предварительная дата окончания проектирования — сентябрь 2024 года, затем всю документацию направят на государственную экспертизу. На октябрь предусмотрено проведение конкурсных процедур и начало строительства трехэтажного спортивно-оздоровительного комплекса.
Новый СОК будет схож с тем, который расположен в Парке Победы на ГГМ. Однако главным отличием комплекса на Вые будет полная адаптированность для людей с ограниченными возможностями. Именно здесь планируется развивать игровые виды спорта — волейбол и футбол. Также в здании будут размещены бассейн с четырьмя дорожками, баня сухого жара, тренажерный и спортивный залы.
С большой долей вероятности мы сможем разгрузить существующие спортивно-оздоровительные центры. Перенаправим потоки занимающихся, ведь здесь будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, — добавил градоначальник.
Отметим, что рядом с новым СОКом намерены возвести гостиницу категории 3 звезды или хостел на 150 мест, а также точку общественного питания.
У нас много хороших спортивных объектов в Нижнем Тагиле. Здесь проходят мероприятия всероссийского и даже международного уровня. Но, к сожалению, количество гостиничных мест не закрывает все потребности как спортсменов, так и туристов. Мы используем всевозможные гостиницы города, включая Demidov Plaza. Но для многих спортсменов такие цены не подъемные, поэтому нам бы хотелось, конечно, чтобы у нас появилось бюджетное место для проживания, — пояснила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева.
Напомним, совсем недавно глава города Владислав Пинаев рассказал о планах по строительству новых объектов на ближайшие пять лет. Среди них новое жилье, школа и медицинский кластер.