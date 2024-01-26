Спортивно-оздоровительный комплекс на Вые в Нижнем Тагиле появится в 2025 году

Новый СОК будет схож с тем, который расположен в Парке Победы на ГГМ. Однако главным отличием комплекса на Вые будет полная адаптированность для людей с ограниченными возможностями. Именно здесь планируется развивать игровые виды спорта — волейбол и футбол. Также в здании будут размещены бассейн с четырьмя дорожками, баня сухого жара, тренажерный и спортивный залы.