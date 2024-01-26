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Updated Сегодня, 13:46

Водитель, погибший с женой в ДТП под Екатеринбургом, ехал в больницу

Супружеская пара, погибшая под Екатеринбургом, направлялась в больницу

26 января 2024, 13:44
Фото: 1MI

Водитель, погибший с женой в ДТП под Екатеринбургом, ехал в больницу

Семейная пара, которая погибла в ДТП под Екатеринбургом, направлялась в больницу.

Накануне под Екатеринбургом случилась смертельная авария. Lada Granta столкнулась лоб в лоб с BMW.

Из-за этого ДТП водитель и его супруга погибли до приезда скорой помощи, у владельца BMW получил травмы.

Согласно информации от дочери погибших, как сообщает E1, возможно, им стало плохо, но проблем со здоровьем не было. Вместе с тем оказалось, что пенсионеры направлялись в больницу, поскольку в машине были обнаружены рентгены и медицинские направления.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#ГИБДД#Полиция#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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