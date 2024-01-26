Супружеская пара, погибшая под Екатеринбургом, направлялась в больницу

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:46
Накануне под Екатеринбургом случилась смертельная авария. Lada Granta столкнулась лоб в лоб с BMW.
Из-за этого ДТП водитель и его супруга погибли до приезда скорой помощи, у владельца BMW получил травмы.
Согласно информации от дочери погибших, как сообщает E1, возможно, им стало плохо, но проблем со здоровьем не было. Вместе с тем оказалось, что пенсионеры направлялись в больницу, поскольку в машине были обнаружены рентгены и медицинские направления.