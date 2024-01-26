Цены на яйца в магазинах Екатеринбурга стали дешевле почти на 1%

Так, в сетевом супермаркете «Пятерочка» стоимость яиц стала ниже на 10 рублей, в «Ленте» цена уменьшилась на 20 рублей, а в «Монетке» этот продукт подешевел на 15 рублей. При этом в магазине «Кировский» цена яиц осталась на прежнем уровне, пишет Е1.