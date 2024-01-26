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В магазинах Екатеринбурга снизились цены на яйца

Цены на яйца в магазинах Екатеринбурга стали дешевле почти на 1%

26 января 2024, 05:56
Фото: 1MI

В магазинах Екатеринбурга снизились цены на яйца

Стоимость куриных яиц в Екатеринбурге стала ниже впервые с августа 2023 года.

Стоимость данного продукта стала ниже на 1%, рассказали в Свердловскстате.

Так, в сетевом супермаркете «Пятерочка» стоимость яиц стала ниже на 10 рублей, в «Ленте» цена уменьшилась на 20 рублей, а в «Монетке» этот продукт подешевел на 15 рублей. При этом в магазине «Кировский» цена яиц осталась на прежнем уровне, пишет Е1.

Однако в некоторых других супермаркетах цены продолжают повышаться. Так, в «Магните» яйца подорожали на пять рублей, в магазине «О’кей» на один рубль, а в «Верном» на шесть рублей.

Напомним, в Свердловской области почти на 20% подешевела стоимость оптовой закупки куриного мяса.

На 51% подорожали за год яйца в Свердловской области
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